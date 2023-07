"Cocinando con la abuela Martha": tiene 82 años y la rompe con sus recetas en TikTok

"Pasamos mucho tiempo juntas y me pareció una buena idea para salir de la rutina , para divertirnos y también porque supuse que no todo el mundo conocía lo que para mi, desde chica, es algo habitual en casa. Por ejemplo, la polenta rellena" , contó inicialmente Martha.

Los videos subidos tuvieron tanta repercusión que la cocinera tiktoker todavía no puede creer lo que generó: "No puedo creerlo, si es joda o es verdad. No entiendo nada. Es algo que nunca me pasó, que por una comida haya tanto revuelo. Estoy sorprendida y muy emocionada", reconoció en diálogo con Ámbito.

abuela martha tiktok.mp4

Agustina, por su parte, reveló que "ella interactúa con sus seguidores, reacciona. Pedimos que nos manden foto de las recetas que van haciendo. Ya nos mandaron algunas y se ven riquísimas".

La viralización en TiKTok y la posibilidad de recibir canjes

Con poco más de un mes de actividad en la red social, Martha tiene más de 100 mil seguidores y ya superó el millón de reproducciones. En ese sentido, la mujer explica que "aún no recibimos propuestas laborales pero sí una propuesta de canje que aún estamos gestionando".

La cuenta es manejada por su nieta Agustina, pero ambas interactúan y se divierten con el increíble desarrollo de la página. "Si, se la manejo yo, pero los mensajes y comentarios los leemos juntas. Nos divierte mucho", concluyó la joven.