Direct to Cell: la tecnología de Starlink que lleva internet satelital directo al celular

Con más de 12 millones de usuarios, la red de Space X refuerza su expansión global con presencia en 155 mercados.

Starlink tiene 650 satélites en órbita y cobertura para millones de usuarios.

Starlink, la red satelital de SpaceX, aceleró su expansión global durante 2025 y consolidó su innovación tecnológica con la modalidad Direct to Cell, que conecta directamente los teléfonos móviles a sus satélites.

Con más de 650 satélites lanzados en 18 meses, esta herramienta alcanzó a más de 12 millones de personas y abre nuevas posibilidades para la conectividad en zonas remotas y entornos críticos. La empresa apunta a diversificar su negocio más allá del acceso fijo, y permitir acceso de banda ancha en zonas aisladas o sectores cómo la aviación o cruceros.

starlink_speeds Crecimiento global de Starlink y conectividad en movimiento El informe de Starlink revela que en 2025 se incorporaron más de 4,6 millones de nuevos clientes y se expandió el servicio a 35 países y territorios adicionales. Además, el alcance del satélite se tradujo en más de 21 millones de pasajeros conectados en vuelos y 20 millones en cruceros, consolidando la propuesta de conectividad en movimiento.

La integración con Direct to Cell anticipa un futuro donde Starlink complementa las redes móviles existentes y se convierte en un proveedor alternativo en áreas rurales o aisladas.

starlink internet satelital conexion elon musk Impacto estratégico para 2026 Este despliegue refuerza el modelo vertical de Starlink: la empresa diseña, fabrica, lanza y opera sus propios satélites, lo que le permite ajustar capacidad y cobertura con rapidez. Esta autonomía tecnológica genera ventajas frente a otros actores del sector, que dependen de proveedores externos y tienen ciclos de despliegue más lentos.

Para el mercado nacional, la llegada de Starlink podría alterar la estructura competitiva de la siguiente manera: Precios competitivos en áreas residenciales y corporativas fuera de grandes ciudades

Nuevas alternativas mayoristas

Ampliación de la conectividad directa a dispositivos móviles sin depender de infraestructura terrestre.

