Cuánto sale en Argentina el kit de hardware de Starlink que incluye un artefacto de conexión crucial

Conocé el paso a paso para colocar correctamente la antena del servicio y cuánto cuestan todos los instrumentos que la integran.

La antena de Starlink es un elemento fundamental para obtener conexión, ya que los satélites están conectados con ella para ofrecer internet.

Starlink, la empresa de internet de Elon Musk, ofrece una de las velocidades de conexión más rápidas del mundo, pero para obtenerla es fundamental poder instalar su kit de hardware correctamente. Este incluye no solo la antena, que se conecta con los satélites, sino también su base, el router Gen 3, la fuente alimentación y dos cables.

La compañía del magnate sudafricano ofrece dos tipos de planes de conexión. Por un lado está el Plan Residencial, que está diseñado para ofrecer internet dentro de los hogares y otros establecimientos. Asimismo, se encuentra el Plan Itinerante, utilizado especialmente para viajes y traslados, ya que la antena tiene un soporte portátil.

Cómo instalar correctamente el hardware de Starlink kit starlink.webp

Para poder obtener la mejor conexión a la red posible en el hogar o el cualquier establecimiento, es necesario instalar correctamente la antena y los demás componentes del hardware, para lo que hay que realizar los siguientes pasos:

Instalar en el celular la app oficial de Starlink, que ayudará a encontrar la ubicación ideal para colocar la antena. Conectar un extremo del cable a la antena y el otro al router. Luego, conectar este al router Gen 3 incluido en el kit y enchufarlo a un tomacorriente. Encontrar un espacio que tenga vista completa al cielo para que la antena pueda mantenerse conectada a los satélites mientras se mueven. Cualquier objeto que interfiera la conexión interrumpirá el servicio. Para asegurarse de tener un buen lugar, utilizar la app de Starlink. Seguir los pasos de instalación en la app. Una vez conectado el aparato, aparecerá una alerta en la aplicación si es necesario rotar la antena para obtener conexión. Buscar en el celular la red de internet de nombre STARLINK y conectarse a ella. Una vez hecho esto, es recomendable introducir un nuevo nombre de red y contraseña.

Starlink: cuánto cuesta el kit de hardware starlink internet satelital conexion elon musk Tanto para Plan Residencial como el Itinerante, el kit de hardware tiene el mismo precio. Sin embargo, este cambia según el tamaño de los dispositivos, ya que para la versión estándar, que se encuentra con descuento, cuenta con un valor de $249.999 actualmente. Por otro lado, el kit mini, de tamaño más reducido, cuesta un total de $189.000. No obstante, para ambos casos se recomienda comprar el router Gen 3, que equivale a $175.000.

