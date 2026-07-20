Beneficios ANSES: cómo acceder a los descuentos de hasta el 15%

El programa permite ahorrar en compras realizadas en comercios adheridos. Quiénes pueden acceder, cómo funciona el reintegro y qué hacer si no se acredita.

Los Beneficios ANSES ofrecen reintegros de hasta el 15% en compras realizadas con tarjeta de débito en comercios adheridos al programa.

Los Beneficios ANSES son un programa que ofrece descuentos y reintegros a quienes cobran prestaciones de la seguridad social. A través de esta iniciativa, los beneficiarios pueden ahorrar en compras de supermercados y comercios adheridos de todo el país utilizando la tarjeta de débito con la que perciben sus haberes.

El porcentaje de descuento depende del comercio adherido y de las promociones vigentes. En algunos casos, los beneficios alcanzan hasta el 15% de reintegro, que se acredita de manera automática en la cuenta bancaria del titular luego de realizada la compra.

Para aprovechar estos descuentos no es necesario una inscripción previa . Solo hay que cumplir con los requisitos del programa y comprar en alguno de los locales adheridos con el medio de pago correspondiente.

El programa está destinado a las personas que cobran prestaciones de la seguridad social a través de ANSES . Entre ellas se encuentran los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares (SUAF), Progresar y la Prestación por Desempleo.

Para acceder al beneficio únicamente es necesario realizar las compras con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la prestación. No hace falta registrarse, ni completar ningún trámite adicional.

Comercios adheridos: ¿dónde se pueden usar los descuentos?

Los descuentos pueden utilizarse en cientos de comercios adheridos de todo el país. La red incluye supermercados, almacenes, farmacias, perfumerías, tiendas de indumentaria, casas de electrodomésticos, materiales para la construcción y otros rubros de consumo diario.

El listado actualizado de los locales participantes puede consultarse en el sitio oficial de ANSES, donde también figura el porcentaje de descuento que ofrece cada comercio, los días de vigencia y las condiciones particulares de cada promoción.

¿Cómo se aplica el reintegro y cuánto tarda en acreditarse?

El descuento se aplica mediante un reintegro automático luego de realizar la compra. El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario, sin necesidad de efectuar ningún trámite adicional.

Según las condiciones del programa, la devolución del dinero se acredita dentro de los siete días hábiles posteriores a la compra, aunque el plazo puede variar según la entidad financiera que procesa la operación.

¿Qué hacer si no te devuelven el dinero de Beneficios ANSES?

Si el reintegro no aparece dentro del plazo previsto, primero conviene comprobar que la compra se haya realizado en un comercio adherido y que el pago se haya efectuado con la tarjeta de débito de la cuenta donde se cobra la prestación. También es importante verificar que la promoción se encuentre vigente al momento de la compra.

En caso de cumplir con todos los requisitos y no recibir la devolución, ANSES recomienda comunicarse con el banco emisor de la tarjeta para consultar el estado de la operación. Si el inconveniente persiste, el beneficiario puede realizar el reclamo a través de los canales de atención del organismo para que se revise el caso.