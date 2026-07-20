El origen del villano más brutal de Spider-Man: la película de acción de Prime Video que no te podés perder + Agregar ámbito en









La historia de uno de los personajes más temidos de Marvel llegó al catálogo con una mirada distinta sobre su pasado y sus motivaciones.

La película que muestra el origen de uno de los personajes más icónicos de Marvel. Gentileza - Prime Video

A lo largo de la saga de Spider-Man, los seguidores de Marvel conocieron a este personaje como uno de sus rivales más temidos y peligrosos. Pero ahora, una producción que llegó a Prime Video propone mirar su pasado y reconstruir el camino que lo llevó a convertirse en un adversario terrorífico.

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Con un elenco encabezado por Aaron Taylor-Johnson y una historia que revela el pasado de Sergei Kravinoff, la película tiene enfrentamientos, drama familiar y escenas que te van a sacar el aliento mientras conoces una faceta inédita de uno de los nombres más reconocidos de los cómics.

Uno de los villanos más temidos de Spider-Man llegó a Prime Video. Gentileza - Prime Video De qué trata Kraven el cazador "Kraven el cazador" relata el nacimiento de Sergei Kravinoff antes de su histórica rivalidad con Spider-Man. Más allá de mostrar al personaje como un antagonista desde el comienzo, la película decide reconstruir los hechos que marcaron su vida y explica el motivo detrás de su transformación.

La historia muestra a un joven que sobrevive a la muerte durante su infancia y que a partir de ese momento desarrolla capacidades físicas fuera de lo común y un instinto comparable con el de un gran depredador. Este evento cambia para siempre su forma de ver el mundo y alimenta una obsesión por convertirse en el mejor cazador.

La película muestra como su vínculo con su padre también influye sobre muchas de las decisiones que toma y ayuda a comprender el origen de su personalidad, marcada por la competencia, la exigencia y el deseo de demostrar su superioridad. En las historietas, la historia era un poco diferente, ya que Sergei Kravinoff nació en Rusia dentro de una familia aristocrática y desarrolló desde muy chico una fascinación por la caza. Más adelante, un preparado elaborado con hierbas exóticas incrementó su fuerza, velocidad, resistencia y reflejos.

La dirección estuvo a cargo de J. C. Chandor, mientras que el guion fue escrito por Art Marcum, Matt Holloway y Richard Wenk. Aunque pertenece al universo de personajes de Marvel administrado por Sony Pictures, la película no forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Aaron Taylor-Johnson lidera el reparto como Sergei Kravinoff y si bien el actor ya había interpretado a Pietro Maximoff en Marvel Studios, ambos personajes pertenecen a franquicias cinematográficas diferentes, por lo que no existe relación entre ellos y no hay problema en que tengan la misma cara. Prime Video: tráiler de Kraven el cazador Prime Video: elenco de Kraven el cazador Aaron Taylor-Johnson como Sergei Kravinoff / Kraven

Russell Crowe como Nikolai Kravinoff

Ariana DeBose como Calypso Ezili

Fred Hechinger como Dmitri Smerdyakov

Alessandro Nivola como Aleksei Sytsevich / Rhino

Christopher Abbott como El Extranjero

Levi Miller como el joven Sergei Kravinoff

Billy Barratt como el joven Dmitri Smerdyakov