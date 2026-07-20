El origen del villano más brutal de Spider-Man: la película de acción de Prime Video que no te podés perder

A lo largo de la saga de Spider-Man, los seguidores de Marvel conocieron a este personaje como uno de sus rivales más temidos y peligrosos. Pero ahora, una producción que llegó a Prime Video propone mirar su pasado y reconstruir el camino que lo llevó a convertirse en un adversario terrorífico.
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La historia de uno de los personajes más temidos de Marvel llegó al catálogo con una mirada distinta sobre su pasado y sus motivaciones.
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Con un elenco encabezado por Aaron Taylor-Johnson y una historia que revela el pasado de Sergei Kravinoff, la película tiene enfrentamientos, drama familiar y escenas que te van a sacar el aliento mientras conoces una faceta inédita de uno de los nombres más reconocidos de los cómics.
De qué trata Kraven el cazador
"Kraven el cazador" relata el nacimiento de Sergei Kravinoff antes de su histórica rivalidad con Spider-Man. Más allá de mostrar al personaje como un antagonista desde el comienzo, la película decide reconstruir los hechos que marcaron su vida y explica el motivo detrás de su transformación.
La historia muestra a un joven que sobrevive a la muerte durante su infancia y que a partir de ese momento desarrolla capacidades físicas fuera de lo común y un instinto comparable con el de un gran depredador. Este evento cambia para siempre su forma de ver el mundo y alimenta una obsesión por convertirse en el mejor cazador.
La película muestra como su vínculo con su padre también influye sobre muchas de las decisiones que toma y ayuda a comprender el origen de su personalidad, marcada por la competencia, la exigencia y el deseo de demostrar su superioridad. En las historietas, la historia era un poco diferente, ya que Sergei Kravinoff nació en Rusia dentro de una familia aristocrática y desarrolló desde muy chico una fascinación por la caza. Más adelante, un preparado elaborado con hierbas exóticas incrementó su fuerza, velocidad, resistencia y reflejos.
La dirección estuvo a cargo de J. C. Chandor, mientras que el guion fue escrito por Art Marcum, Matt Holloway y Richard Wenk. Aunque pertenece al universo de personajes de Marvel administrado por Sony Pictures, la película no forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).
Aaron Taylor-Johnson lidera el reparto como Sergei Kravinoff y si bien el actor ya había interpretado a Pietro Maximoff en Marvel Studios, ambos personajes pertenecen a franquicias cinematográficas diferentes, por lo que no existe relación entre ellos y no hay problema en que tengan la misma cara.
Prime Video: tráiler de Kraven el cazador
Prime Video: elenco de Kraven el cazador
- Aaron Taylor-Johnson como Sergei Kravinoff / Kraven
- Russell Crowe como Nikolai Kravinoff
- Ariana DeBose como Calypso Ezili
- Fred Hechinger como Dmitri Smerdyakov
- Alessandro Nivola como Aleksei Sytsevich / Rhino
- Christopher Abbott como El Extranjero
- Levi Miller como el joven Sergei Kravinoff
- Billy Barratt como el joven Dmitri Smerdyakov
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