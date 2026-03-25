Donald Trump convoca su propio consejo de IA: Mark Zuckerberg, Jensen Huang y otros pesos pesados de la industria + Seguir en









El mismo será creado para asesorar al líder norteamericano en materia de política tecnológica. Por el momento, la Casa Blanca no dio más detalles sobre la fecha de reunión del grupo de asesores.

Archivo. Zuckerberg integrará el consejo citado por Trump. EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca avanzar en la creación de un consejo tecnológico presidencial que se centrará en la política tecnológica de su país. En este sentido, el republicano citó a pesos pesados de la industria, entre los que se encuentran; Mark Zuckerberg (Meta); Larry Ellison (Oracle) y Jensen Huang (Nvidia), entre otros.

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El Consejo de Asesores del Presidente sobre Ciencia y Tecnología (PCAST por sus siglas en inglés) será presidido por David Sacks, inversor de capital de riesgo, y por Michael Kratsios, director de Política Científica y Tecnológica.

El consejo de asesores IA de Donald Trump A través de un comunicado oficial de la Casa Blanca, Trump anunció la creación del consejo a través de un decreto ejecutivo. "El consejo reúne a las figuras más destacadas del país en ciencia y tecnología para asesorar al presidente y formular recomendaciones sobre cómo fortalecer el liderazgo estadounidense en estos campos", detallaron desde su gestión.

jensen huang Huang, líder de Nvidia, también integrará el consejo de IA convocado por Trump. "Bajo la presidencia de Trump, PCAST se centrará en temas relacionados con las oportunidades y los desafíos que las tecnologías emergentes presentan para la fuerza laboral estadounidense, y en garantizar que todos los estadounidenses prosperen en la Edad de Oro de la Innovación.

Según informaron, el consejo estará integrado por hasta 24 miembros. Más allá de los mencionados, la Casa Blanca informó que próximamente serán nombrados nuevos integrantes "adicionales". Por el momento, no hay mayores detalles sobre la fecha de la primera reunión.

Mark Zuckerberg, Jensen Huang y Larry Ellison: los nombres que formarán parte del consejo IA de Trump El consejo estará copresidido por David Sacks y Michael Kratsios. Más allá de esto, la Casa Blanca confirmó oficialmente a otros 13 miembros, entre ellos: Marc Andreessen (Nerscape Communications Corporation)

Sergey Brin (Google)

Safra Catz (ExCEO Oracle)

Michael Dell (Dell)

Jacob DeWitte (CEO Oklo)

Fred Ehrsam (cofundador Coinbase)

Larry Ellison (Cofundador de Oracle)

David Friedberg (CEO Ohalo Genetics)

Jensen Huang (Nvidia)

John Martinis

Bob Mumgaard

Lisa Su (AMD)

Mark Zuckerberg (Meta)