Donald Trump aseguró que podría llegar a un acuerdo con Irán "en cinco días o menos" + Seguir en









El presidente estadounidense informó que Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron con sus contrapartes este domingo por la noche.

Donald Trump afirmó que Irán quiere hacer un "acuerdo desesperadamente". Foto: White House

En medio del conflicto en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán tiene un interés urgente por alcanzar un pacto. Durante una entrevista con la cadena Fox Business Network este lunes, el mandatario aseguró que el acuerdo podría concretarse en apenas cinco días o incluso en un plazo menor.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Asimismo, Trump detalló que los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron una nueva ronda de diálogos con sus pares internacionales durante la noche del domingo.

En paralelo, el líder estadounidense anunció una tregua de cinco días en los ataques contra la infraestructura energética de Irán tras mantener estas conversaciones “productivas” con el régimen de los ayatolás. La decisión, comunicada en su red social, busca abrir una instancia de negociación en medio de una escalada regional que sigue activa.

Esta medida llega después de haber amenazado con atacar centrales eléctricas iraníes si Teherán no desbloqueaba el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

Irán responde al anuncio de cese al fuego de EEUU La embajada de Irán celebró la decisión de Donald Trump de posponer durante cinco días los ataques contra infraestructuras energéticas iraníes .

“Trump da marcha atrás tras la firme advertencia de Teherán”, aseguró la embajada en un mensaje difundido este lunes a través de la cuenta oficial de X. “Después de que la República Islámica amenazara con atacar la infraestructura energética de toda la región en caso de un ataque estadounidense contra la infraestructura energética iraní, Trump dio marcha atrás y dijo que había ordenado el aplazamiento del ataque”, agregó en el mensaje oficial. Embed



. pic.twitter.com/3Jcl3k5YDN — Embassy of the I.R. Iran in Kabul, Afghanistan (@IRANinKabul) March 23, 2026 De todos modos, Irán advierte que cualquier ofensiva sobre su territorio tendría consecuencias regionales, en especial sobre instalaciones energéticas clave.