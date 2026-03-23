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23 de marzo 2026 - 10:38

Donald Trump aseguró que podría llegar a un acuerdo con Irán "en cinco días o menos"

El presidente estadounidense informó que Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron con sus contrapartes este domingo por la noche.

Donald Trump afirmó que Irán quiere hacer un acuerdo desesperadamente.

Donald Trump afirmó que Irán quiere hacer un "acuerdo desesperadamente".

Foto: White House

En medio del conflicto en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán tiene un interés urgente por alcanzar un pacto. Durante una entrevista con la cadena Fox Business Network este lunes, el mandatario aseguró que el acuerdo podría concretarse en apenas cinco días o incluso en un plazo menor.

Asimismo, Trump detalló que los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron una nueva ronda de diálogos con sus pares internacionales durante la noche del domingo.

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En paralelo, el líder estadounidense anunció una tregua de cinco días en los ataques contra la infraestructura energética de Irán tras mantener estas conversaciones “productivas” con el régimen de los ayatolás. La decisión, comunicada en su red social, busca abrir una instancia de negociación en medio de una escalada regional que sigue activa.

“Trump da marcha atrás tras la firme advertencia de Teherán”, aseguró la embajada en un mensaje difundido este lunes a través de la cuenta oficial de X. “Después de que la República Islámica amenazara con atacar la infraestructura energética de toda la región en caso de un ataque estadounidense contra la infraestructura energética iraní, Trump dio marcha atrás y dijo que había ordenado el aplazamiento del ataque”, agregó en el mensaje oficial.

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De todos modos, Irán advierte que cualquier ofensiva sobre su territorio tendría consecuencias regionales, en especial sobre instalaciones energéticas clave.

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