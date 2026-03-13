Facebook Marketplace incorpora herramientas de Meta IA: respuesta a compradores y seguimiento de pedidos

El gigante de Silicon Valley busca responder a uno de los puntos de dolor más grande de sus usuarios: el tiempo dedicado. En este sentido, también incorporó la automatización de publicaciones.

El gigante de Silicon Valley, Meta - propiedad de Mark Zuckerberg -, anunció que incorporará nuevas herramientas basadas en su Inteligencia Artificial para los usuarios de Facebook Marketplace , la plataforma de comercio digital de la plataforma. Según el comunicado oficial de la empresa, el objetivo es simplificar tanto la publicación de productos como la interacción entre vendedores y compradores .

Entre las principales novedades, la red social introdujo una función capaz de responder automáticamente a los mensajes iniciales de personas interesadas en un artículo . "Responder a las consultas de los compradores ahora es muy sencillo gracias a las respuestas automáticas con IA . Cuando los compradores pregunten por la disponibilidad de un artículo , puedes usar Meta AI para redactar y enviar una respuesta automática con información de tu anuncio , como la descripción, la disponibilidad, el lugar de recogida y el precio", detalló el anuncio.

Según informó Facebook este jueves, la actualización apunta a resolver uno de los problemas más frecuentes de la plataforma: el gran volumen de consultas que reciben los vendedores cada vez que publican un producto. Los vendedores tienen la posibilidad de activar esta función durante la creación del anuncio, así como previsualizar y editar las respuestas antes de que se envíen.

Además, Meta AI también podrá intervenir en el proceso de publicación de artículos . Tras subir la foto de un producto, el modelo de la empresa puede generar automáticamente un borrador del aviso, completar los campos básicos del anuncio y hasta sugerir un precio estimado tomando como referencia artículos similares publicados en la misma zona.

La compañía sostiene que esta automatización busca reducir el tiempo que los vendedores dedican a tareas repetitivas , especialmente al responder consultas básicas o duplicadas, como cuando los compradores preguntan si un artículo sigue disponible aun cuando el aviso lo indica claramente.

De hecho, la empresa recordó que el año pasado un vendedor incluso desarrolló su propia herramienta basada en inteligencia artificial para gestionar ese tipo de mensajes iniciales.

Otra novedad es que los compradores ahora verán un resumen del perfil del vendedor en la parte superior de su página dentro del Marketplace. Allí se incluirán datos como la antigüedad de la cuenta en Facebook, la cantidad de amigos y un resumen de su actividad dentro de la plataforma.

Integración con envíos y seguimiento de pedidos

La actualización anunciada el pasado jueves también introduce mejoras en el sistema logístico. A partir de ahora, los vendedores podrán ampliar el alcance de sus publicaciones incorporando opciones de envío en los avisos.

La plataforma permitirá generar etiquetas de envío prepagas y realizar el seguimiento de cada pedido desde un panel centralizado, con el objetivo de simplificar la gestión de ventas dentro del Marketplace.

Estas funciones se suman a otras integraciones previas de Meta AI en la plataforma, entre ellas herramientas que ayudan a los compradores a formular preguntas relevantes antes de concretar una compra y sistemas de análisis impulsados por inteligencia artificial para publicaciones de vehículos.