Cuál es la multa de tránsito más cara de mayo 2026

Las multas de tránsito aumentaron otra vez en mayo y algunas ya superan los $2,6 millones en la provincia de Buenos Aires. Conocé los nuevos valores.

Quiénes abonen dentro del período de pago voluntario pueden acceder a una bonificación del 50% sobre el valor mínimo de la multa.

Las multas de tránsito volvieron a aumentar en mayo de 2026 en la provincia de Buenos Aires y algunas infracciones ya superan los $2,6 millones. El incremento se produjo luego de la actualización del valor de la Unidad Fija (UF), que es el sistema que se utiliza para calcular las sanciones económicas y se establece según el precio de la nafta premium.

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La suba fue oficializada por el Gobierno bonaerense mediante la Resolución 2/2026 y comenzó a regir desde el 1 de mayo. Se trata de la tercera actualización en lo que va del año y representa un incremento del 16,8% respecto al período anterior.

La Unidad Fija (UF) es una unidad de medida que se usa para expresar el monto de las multas de tránsito en Argentina. En vez de establecer montos fijos en pesos, lo cual no sería muy conveniente ya que desactualizan rápidamente por la inflación, las leyes de tránsito fijan las multas en cantidad de Unidades Fijas.

Este sistema es eficiente porque facilita mucho el ajuste de las multas, debido a que se rige por el valor de la nafta y ahorra el trabajo de tener que actualizarlas constantemente.

El valor de la Unidad Fija depende exclusivamente de cada jurisdicción, provincia, municipio o ciudad. Sin embargo, lo más común en Argentina es que 1 UF sea equivalente al precio del litro de nafta de mayor octanaje.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo aumento en los valores de las multas de tránsito para el bimestre de mayo junio. La suba es del 16,8% y comenzó a regir desde el 1 de mayo. Esta se trata de la tercera actualización en lo que va del año, la primera fue en enero y la segunda en marzo, siguiendo el esquema de ajustes bimestrales.

Por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) los valores se ajustan periódicamente con la nafta premium, pero la mayor diferencia es que la Unidad Fija se establece según el valor del medio (1/2) litro de la nafta de mayor octanaje. El valor actual es de $949,99 y seguirá vigente hasta el 2 de septiembre de 2026.

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Multas mas costosas en Buenos Aires: montos actualizados

Con el nuevo esquema de valores, las infracciones más graves ya superan los dos millones de pesos. Entre las multas más elevadas de la provincia de Buenos Aires están las vinculadas a alcoholemia y manejo peligroso:

negarse a realizar un test de alcoholemia: de $1.107.500 a $2.658.000

conducir bajo efectos del alcohol o estupefacientes: de $443.000 a $2.215.000

exceso de velocidad: de $332.250 a $2.215.000

circular en contramano o por banquina: de $664.500 a $2.215.000

cruzar un semáforo en rojo: de $664.500 a $2.215.000

circular sin VTV o sin seguro obligatorio: de $664.500 a $2.215.000

También existen sanciones consideradas leves:

no usar cinturón de seguridad: de $110.750 a $221.500

estacionar en lugares prohibidos: de $110.750 a $221.500

circular sin documentación obligatoria: de $110.750 a $221.500

En la Ciudad de Buenos Aires también continúan vigentes multas elevadas, por ejemplo:

usar el celular al volante o circular con la VTV vencida: ronda los $95.000

exceso de velocidad: puede llegar hasta los $3,7 millones en los casos más graves

multas por videollamada

Cómo consultar si tengo multas pendientes de pago

Tanto la provincia de Buenos Aires como la Ciudad permiten consultar infracciones de manera online solamente con la patente del vehículo o el DNI del titular.

En el territorio bonaerense, el trámite se realiza a través del portal “Infracciones BA”. Ahí se puede verificar el estado de deuda, consultar actas registradas y acceder a opciones de pago o descargo:

ingresar al sitio oficial de infracciones

seleccionar la consulta por patente o DNI

completar el control de seguridad

revisar el detalle de las infracciones registradas

En la Ciudad de Buenos Aires también se puede realizar la consulta de manera digital desde la web oficial del Gobierno porteño o mediante Boti, el asistente virtual de WhatsApp.

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Qué pasa si no pago la multa

No pagar una multa de tránsito puede generar distintos inconvenientes administrativos y económicos para los conductores. Entre las principales consecuencias aparecen:

que se acumulen los intereses y recargos

impedimentos para renovar la licencia de conducir

problemas para transferir un vehículo

restricciones en determinados trámites registrales

posibles acciones judiciales de cobro

Igualmente, la Ley Nacional de Tránsito establece distintos tiempos de prescripción según la gravedad de la infracción: