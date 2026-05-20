Un clásico francés que encontró su lugar en la Ciudad y sigue creciendo

Gontran Cherrier consolidó su presencia en Buenos Aires con una propuesta que combina panadería, café, pastelería y platos con impronta local. Con recetas elaboradas a diario y una identidad inspirada en la tradición francesa, la marca avanza en una nueva etapa vinculada a su expansión en el país.

Gontran Cherrier se afianzó en Buenos Aires como una de las boulangeries francesas que lograron integrarse al ritmo cotidiano de la ciudad. La propuesta reúne panes artesanales, cafetería y pastelería bajo un concepto que remite a los cafés parisinos, con elaboraciones diarias y materias primas seleccionadas, entre ellas ingredientes “Label Rouge”, importados especialmente desde Francia.

Entre las especialidades sobresalen los croissants, pain au chocolat, éclairs, financiers, macarons y chausson, el clásico hojaldre francés relleno de compota de manzanas. También aparecen preparaciones como el lingot chocolat, pensado para acompañar el café o pedir como postre, además de baguettes tradicionales y versiones con cereales, sésamo y nueces. La carta suma tartines, quiches, ensaladas y alternativas vegetarianas para distintos momentos del día.

El brunch francés de los fines de semana terminó de reforzar la identidad de la marca dentro de la escena gastronómica porteña. La propuesta incluye viennoiserie, patisserie, huevos revueltos, bagels con trucha, yogur con granola, jugos y Aperol para compartir.

Con locales en Palermo, Belgrano y Núñez, Gontran Cherrier consolidó una presencia sostenida en la ciudad y comenzó a proyectar una nueva etapa de crecimiento en el país.

Un proyecto con miras de expansión

Luego de afianzar su operación en Buenos Aires, la firma comenzó a desarrollar un esquema de franquicias en Argentina como parte de su expansión local. Fundada en París en 2010 por el panadero y pastelero Gontran Cherrier, la marca desembarcó en el país en 2019 y trabajó durante los últimos años en adaptar su carta al mercado local sin perder su identidad de origen.

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El modelo busca incorporar socios que acompañen el crecimiento de la empresa bajo un sistema que mantiene la producción diaria, las recetas originales francesas y estándares comunes en todos los puntos de venta. La propuesta contempla formatos con salón, take away y delivery, en línea con la dinámica que la marca ya despliega en sus locales porteños.

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Direcciones: Malabia 1805, Palermo; Zabala 1901, Belgrano; Av. Congreso 1701, Núñez.