Google Pixel 11: qué modelos llegarán, cuánto costarán y qué cambia frente a su anterior versión + Agregar ámbito en









La presentación oficial del nuevo modelo del Smartphone se llevará adelante el próximo 12 de agosto. El precio base será de u$s899.

Según reportes del sector, la nueva versión del Pixel tendrá un total de cuatro modelos.

La temporada de lanzamientos de smartphones ya comenzó y Google se prepara para presentar oficialmente la nueva familia Pixel 11, con la que buscará competir en la gama alta frente a Apple (con su iPhone 18) y Samsung. Aunque el anuncio está previsto para las próximas semanas, una publicación de Amazon que fue eliminada poco después dejó al descubierto buena parte de las especificaciones, precios y configuraciones del dispositivo.

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Según reportes del sector, la nueva versión del Pixel tendrá un total de cuatro modelos: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold. La estrategia apunta a cubrir distintos segmentos del mercado, desde el modelo base hasta la versión plegable.

Los detalles del Google Pixel 11 La filtración también anticipa una nueva paleta de colores. De acuerdo con la cuenta Pixel UI by Google, especializada en seguir novedades y filtraciones de la familia Pixel, los equipos llegarían en tonos como Frost, Pistachio, Hibiscus y Obsidian.

Uno de los cambios más relevantes sería el almacenamiento. Android Authority señaló que Google eliminaría la variante de 128 GB en toda la línea Pixel 11, por lo que la capacidad inicial pasaría a ser de 256 GB.

El Pixel 11 incorporaría una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con resolución de 2.856 x 1.280 píxeles. El portal Droid Life también analizó los listados publicados por Amazon antes de su eliminación y detalló algunas de las características técnicas del modelo base. Según esa información, el Pixel 11 incorporaría una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con resolución de 2.856 x 1.280 píxeles, una batería de 4.985 mAh, una cámara frontal de 13 megapíxeles y un peso de 204 gramos.

Otro de los cambios apuntaría a la memoria RAM. Los modelos Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL ofrecerían hasta 16 GB en las variantes de mayor almacenamiento. De no haber modificaciones en el calendario previsto, Google presentará oficialmente la nueva familia Pixel 11 el próximo 12 de agosto, durante el evento Made By Google. Los posibles valores del Google Pixel 11 En cuanto a los precios, el Pixel 11 partiría desde los u$s899, mientras que el Pixel 11 Pro costaría desde u$s1.099. El Pixel 11 Pro XL arrancaría en u$s1.299, y la versión plegable, Pixel 11 Pro Fold, tendría un precio inicial de u$s1.899. Las configuraciones de almacenamiento llegarían hasta 1 TB en los modelos Pro y también en el plegable. En este último caso, la versión de mayor capacidad alcanzaría un valor de u$s2.249.

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