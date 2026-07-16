Con Nvidia como aliado, Japón acelera su plan para convertirse en una potencia de IA y apunta a la robótica

El gobierno japonés busca dominar el campo de la robótica. Así, anunció una inversión de u$s2.400 millones para el consorcio tecnológico Noetra.

Japón busca ganarse un lugar en la carrera por el desarrollo de la IA y, lejos de apostar por la AGI, el gobierno japonés anunció que adquirirá 27.500 chips Rubin de última generación, desarrollados por Nvidia , que serán utilizados para desarrollar un modelo de IA nacional destinado a impulsar la robótica.

En este escenario, la recientemente creada Noetra Corp. anunció que liderará un ambicioso proyecto respaldado por el Estado, que contará con una inversión pública de u$s2.400 millones (387.300 millones de yenes) hasta marzo del próximo año y buscará desarrollar un ecosistema nacional de IA con foco en la robótica.

La iniciativa reúne a decenas de compañías tecnológicas e industriales, entre ellas Sony, SoftBank, NEC, Fujitsu y Preferred Networks —empresa respaldada por Toyota—, que trabajarán de manera conjunta en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial y en la construcción de un centro de datos de 140 megavatios. Está previsto que esa infraestructura entre en funcionamiento en junio de 2028.

Además de la compra de los chips de última generación, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, también dijo presente para anunciar un acuerdo con el conglomerado japonés Kawasaki Heavy Industries para desarrollar robots impulsados por inteligencia artificial destinados a tareas en astilleros , en un contexto marcado por la escasez de mano de obra que atraviesa Japón.

La iniciativa busca incorporar robots capaces de realizar trabajos de soldadura, pintura, inspección y manipulación de materiales en una nueva generación de astilleros apoyados en inteligencia artificial física y tecnología de gemelos digitales. Según explicó Kawasaki, el proyecto responde a los problemas que enfrenta la industria naval japonesa por el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad, factores que redujeron la disponibilidad de trabajadores especializados.

"La industria naviera japonesa se enfrenta actualmente a graves desafíos, entre ellos la disminución del número de trabajadores calificados y la escasez de mano de obra debido a la baja tasa de natalidad y al envejecimiento de la población", señaló la empresa en un comunicado.

Los acuerdos con Nvidia forman parte de la estrategia del gobierno japonés para reducir su dependencia de tecnología extranjera y fortalecer su seguridad nacional mediante capacidades propias en inteligencia artificial. En ese sentido, el ministro de Economía, Comercio e Industria, Ryosei Akazawa, aseguró que contar con un ecosistema sólido de IA será un elemento clave para el futuro del país, especialmente en un contexto marcado por la escasez de recursos y la vulnerabilidad ante desastres naturales.

El plan para desarrollar una IA japonesa

En este escenario de competencia, Noetra fue creada para unificar los distintos desarrollos de IA que actualmente impulsan las empresas japonesas. Cada una de ellas ya cuenta con modelos propios: SoftBank desarrolla Sarashina LLM, Preferred Networks trabaja con PLaMo y NEC con su modelo cotomi.

Según explicó el presidente de Noetra y exresponsable del desarrollo del modelo de lenguaje de SoftBank, Hironobu Tamba, el objetivo es concentrar esos esfuerzos dispersos para construir una alternativa japonesa frente a las plataformas de IA dominadas por Estados Unidos y China.

La compañía prevé presentar su primer modelo de inteligencia artificial en marzo del próximo año. Posteriormente lanzará actualizaciones periódicas y, en una etapa posterior, desarrollará un modelo especializado para aplicaciones robóticas.

La robótica, el gran objetivo de Japón

Pero Japón busca ocupar un rol específico en el tablero global de la IA: el desarrollo de modelos orientados al control de robots para convertir al país en una potencia mundial en inteligencia artificial y robótica. La meta oficial es alcanzar más del 30% del mercado global de la robótica, valuado en 60 billones de yenes, para 2040.

En paralelo, la competencia internacional por crear modelos de IA capaces de controlar movimientos robóticos complejos se intensifica. En ese contexto, Huang sostuvo que Japón enfrenta el retiro de una generación de trabajadores especializados sin que sus conocimientos hayan sido transmitidos.

Según explicó, la inteligencia artificial podría convertirse en una herramienta para preservar ese conocimiento técnico y trasladar la experiencia de los maestros artesanos a las próximas generaciones.Si bien el proyecto contempla un importante despliegue de infraestructura, su escala todavía está por debajo de los planes anunciados por Microsoft, que proyecta construir centros de datos con cientos de miles de sistemas Vera Rubin de Nvidia.