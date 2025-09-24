Estafa en Steam: roban u$s32.000 a un streamer con cáncer

El juego en cuestión se llama BlockBlasters, un platformer 2D de acción desarrollado por Genesis Interactive, que debutó el 31 de julio de 2025 en la plataforma.

Un streamer con cáncer perdió más de u$s32.000 tras descargar un juego malicioso en Steam , la popular plataforma de distribución digital de videojuegos. El título, que contaba con verificación oficial, comprometió los datos de cientos de usuarios más.

El juego en cuestión se llama BlockBlasters , un platformer 2D de acción desarrollado por Genesis Interactive, que fue lanzado el 31 de julio de 2025 en Steam con reseñas positivas y se consolidó rápidamente como un videojuego gratuito relativamente exitoso.

Sin embargo, el 30 de agosto se lanzó un parche identificado como Build 19799326 , el cual introdujo un malware cuidadosamente disfrazado. Valve, la compañía dueña de la plataforma, eliminó el juego poco después, aunque ya había afectado a cientos de usuarios.

Tras el masivo robo, la comunidad de seguridad y criptomonedas identificó que el presunto atacante sería un influencer argentino llamado Valentín, quien residiría en Miami.

Cómo operaba el malware oculto en BlockBlasters

El análisis de firmas de seguridad como G DATA MXDR reveló que el parche contenía archivos maliciosos diseñados para el robo de datos. Al ejecutarse, el script inicial recopilaba información sensible como IP, datos de inicio de sesión de Steam y la presencia de antivirus, enviando la información a un servidor remoto.

El juego, una vez instalado, ejecutaba scripts maliciosos diseñados para extraer información sensible de los navegadores, extensiones y, de forma especialmente crítica, de billeteras de criptomonedas. Aunque en un principio los casos parecían aislados, pronto quedó en evidencia la magnitud del ataque: el investigador de ciberseguridad ZachXBT estimó que al menos 261 cuentas de Steam fueron comprometidas, con pérdidas que superarían los 150 mil dólares. Por su parte, la plataforma VXUnderground elevó la cifra a 478 víctimas confirmadas.

Entre los casos más impactantes se encuentra el del streamer Raivo Plavnieks, oriundo de Letonia y conocido en línea como RastalandTV. Mientras realizaba una transmisión en vivo para recaudar fondos destinados a su tratamiento contra un cáncer en etapa 4, descargó el juego. En cuestión de minutos, su monedero digital fue vaciado frente a la mirada de su audiencia, perdiendo más de 32.000 dólares.