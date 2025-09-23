¿Cuál es el signo que mejor miente? La Inteligencia Artificial lo descubrió







Un análisis hecho con tecnología reveló cuales son integrantes del zodíaco que se mejor se llevan con las mentiras y cuáles no logran ocultar nada.

Este es el signo que mejor miente, según la IA.

En el último tiempo, las plataformas de inteligencia artificial se volvieron los nuevos astrólogos para analizar tendencias y comportamientos. Esta vez, se los usó para revisar miles de perfiles, comentarios y datos asociados a cada signo zodiacal.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El resultado pone en evidencia a aquellos que se llevan muy bien con la mentira y puede llegar a abrir un gran debate entre los fanáticos de la astrología: ¿hay signos más convincentes que otros al momento de decir algo que no es cierto?.

HOROSCOPO.jpg Marca

El signo que mejor miente, según la IA El informe identificó a Géminis como el signo más convincente al momento de cambiar la verdad. Según el análisis, su capacidad de adaptación, su habilidad verbal y su rapidez mental les permite construir relatos creíbles sin ningún problema. La IA además cree que esta flexibilidad para comunicarse los pone un paso adelante a la hora de persuadir o inventar historias.

Además, la IA dice que quienes pertenecen a este signo suelen tener un carisma especial para desviar la atención y convertir las conversaciones incómodas en unos diálogos más entretenidos. Seguramente a muchos no les va a sorprender, ya que este signo es conocido por ser doble cara.

La IA también identificó a estos: los signos que peor mienten Pero en el otro extremo aparecen Cáncer, Tauro y Virgo. Estas personas suelen mostrar señales físicas o emocionales cuando intentan mentir, lo que los delata con facilidad. La IA también menciona a Piscis como un signo con poca resistencia a la presión, ya que cuando intenta sostener una historia falsa, puede ponerse nervioso y caer rápidamente en contradicciones. Antes de terminar, por su parte, Leo y Capricornio están en una zona más intermedia, ya que pueden mantener una versión si la preparan con anticipación, pero no son tan efectivos como Géminis a la hora de improvisar.

Temas Inteligencia Artificial