Alerta máxima en un supermercado de Argentina por una estafa: hicieron una falsa web y roban a los usuarios

Una web copia la marca de una reconocida cadena y permite a los estafadores obtener datos personales y bancarios antes de que los clientes se den cuenta.

Carrefour advirtió sobre el sitio falso y recuerda usar solo su sitio oficial y redes verificadas para promociones y compras seguras.

En las últimas semanas, miles de consumidores argentinos fueron víctimas de un intento de estafa virtual que utiliza la identidad de uno de los supermercados más grandes del país. A través de anuncios en Instagram , los delincuentes promocionaban descuentos imperdibles de Carrefour , redirigiendo a los usuarios a una página web que, a simple vista, imitaba a la perfección la estética y el logo de la cadena.

Al ingresar a la web falsa, los clientes completaban formularios con datos personales y bancarios , pero nunca recibían los productos prometidos. Este tipo de robo evidencia cómo los criminales aprovechan la confianza en marcas reconocidas y la rapidez de las redes sociale s para obtener información sensible de forma masiva. A continuación, conocé los detalles.

Las estafas virtuales se han multiplicado y representan un peligro para las personas.

La estafa detectada se centra en un dominio que imita la marca del supermercado : mientras que el sitio legítimo es www.carrefour.com.ar , los estafadores crearon www.carrefour-arg.online . La diferencia es sutil, pero suficiente para engañar a quienes no revisan el enlace con atención. La página clonada utiliza la misma paleta de colores, tipografía y logos, y presenta promociones que parecen reales, como descuentos en alimentos, bebidas y electrodomésticos.

El método es simple: el usuario ve la publicación en Instagram, hace clic en el enlace y es dirigido a la web falsa . Allí, se le solicita completar datos personales y bancarios bajo la promesa de recibir productos a precios extremadamente bajos.

Sin embargo, no hay entrega de mercadería y la información queda en manos de los delincuentes. Carrefour alertó que ya recibieron múltiples reportes de clientes afectados y que este tipo de campañas se aprovecha de cómo los usuarios reaccionan a las ofertas en redes sociales.

Además, recomendaron desconfiar de sitios con errores en la URL, sufijos extra como “-arg” o terminaciones “.online”, y de los que contienen faltas de ortografía.

Carrefour - Super A 2

Cuál es la web y canales de comunicación oficiales de Carrefour

Para evitar ser víctima de estafas, Carrefour recordó que su único sitio oficial en Argentina es www.carrefour.com.ar, y que todas las promociones válidas se publican únicamente allí o en las tiendas físicas de la cadena. Además, los canales de comunicación oficiales incluyen sus redes sociales verificadas: X (antes Twitter), Instagram y Facebook, donde difunden información sobre descuentos, campañas y avisos de seguridad.

La compañía también recomienda a los consumidores ingresar directamente al navegador en lugar de seguir enlaces desde publicaciones o historias patrocinadas. Si alguien ya compartió datos personales en un sitio sospechoso, es fundamental contactar al banco de inmediato y reportar la situación a las autoridades.