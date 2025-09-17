En las últimas semanas, miles de consumidores argentinos fueron víctimas de un intento de estafa virtual que utiliza la identidad de uno de los supermercados más grandes del país. A través de anuncios en Instagram, los delincuentes promocionaban descuentos imperdibles de Carrefour, redirigiendo a los usuarios a una página web que, a simple vista, imitaba a la perfección la estética y el logo de la cadena.
Alerta máxima en un supermercado de Argentina por una estafa: hicieron una falsa web y roban a los usuarios
Una web copia la marca de una reconocida cadena y permite a los estafadores obtener datos personales y bancarios antes de que los clientes se den cuenta.
Al ingresar a la web falsa, los clientes completaban formularios con datos personales y bancarios, pero nunca recibían los productos prometidos. Este tipo de robo evidencia cómo los criminales aprovechan la confianza en marcas reconocidas y la rapidez de las redes sociales para obtener información sensible de forma masiva. A continuación, conocé los detalles.
Carrefour: el alerta por una falta página web
La estafa detectada se centra en un dominio que imita la marca del supermercado: mientras que el sitio legítimo es www.carrefour.com.ar, los estafadores crearon www.carrefour-arg.online. La diferencia es sutil, pero suficiente para engañar a quienes no revisan el enlace con atención. La página clonada utiliza la misma paleta de colores, tipografía y logos, y presenta promociones que parecen reales, como descuentos en alimentos, bebidas y electrodomésticos.
El método es simple: el usuario ve la publicación en Instagram, hace clic en el enlace y es dirigido a la web falsa. Allí, se le solicita completar datos personales y bancarios bajo la promesa de recibir productos a precios extremadamente bajos.
Sin embargo, no hay entrega de mercadería y la información queda en manos de los delincuentes. Carrefour alertó que ya recibieron múltiples reportes de clientes afectados y que este tipo de campañas se aprovecha de cómo los usuarios reaccionan a las ofertas en redes sociales.
Además, recomendaron desconfiar de sitios con errores en la URL, sufijos extra como “-arg” o terminaciones “.online”, y de los que contienen faltas de ortografía.
Cuál es la web y canales de comunicación oficiales de Carrefour
Para evitar ser víctima de estafas, Carrefour recordó que su único sitio oficial en Argentina es www.carrefour.com.ar, y que todas las promociones válidas se publican únicamente allí o en las tiendas físicas de la cadena. Además, los canales de comunicación oficiales incluyen sus redes sociales verificadas: X (antes Twitter), Instagram y Facebook, donde difunden información sobre descuentos, campañas y avisos de seguridad.
La compañía también recomienda a los consumidores ingresar directamente al navegador en lugar de seguir enlaces desde publicaciones o historias patrocinadas. Si alguien ya compartió datos personales en un sitio sospechoso, es fundamental contactar al banco de inmediato y reportar la situación a las autoridades.
