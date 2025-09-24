Adiós al corrector tradicional: Word integra Inteligencia Artificial para revisiones instantáneas

La actualización de Word con IA automatiza la revisión de documentos, ofrece sugerencias inteligentes y reduce el esfuerzo en la corrección de textos.

Microsoft Word , la herramienta de edición de documentos más utilizada en el mundo, atraviesa una transformación histórica con la integración de la inteligencia artificial ( IA ) . Durante casi tres décadas, el corrector ortográfico tradicional, fue la referencia obligatoria para revisar textos y garantizar la precisión gramatical.

Sin embargo, la compañía tecnológica líder en software dio un paso decisivo hacia la automatización. Copilot , su asistente impulsado por tecnología generativa, promete realizar mejoras instantáneas, simplificando la tarea de edición y ahorrando tiempo a millones de usuarios.

Copilot representa la evolución más reciente en la estrategia de Microsoft de incorporar IA en sus aplicaciones de Office. Esta función reemplaza la revisión manual de errores ortográficos y gramaticales por un proceso automatizado que escanea los documentos en segundos.

Los usuarios pueden decidir aceptar todas las recomendaciones con un clic o revertir los cambios, ya sea completamente o de manera individual según el contexto. Esta tecnología está diseñada para reconocer patrones de escritura y ofrecer sugerencias precisas, análisis de datos y generación de contenido, mejorando no solo la ortografía sino también la coherencia .

La guía para acceder a la corrección ortográfica con IA de Word

Para aprovechar la revisión automatizada de Word con IA, los usuarios deben contar con una suscripción activa a Microsoft 365 que incluya la licencia de Copilot. Una vez habilitada, la función se activa al abrir un documento en la plataforma para la web y elegir la sección a revisar.

word

En la barra lateral aparecerá un icono que despliega Copilot Chat, desde donde se puede ejecutar la corrección instantánea. Luego, el proceso es simple: al hacer clic en “Corregir ortografía y gramática”, la tecnología analiza el texto, detecta errores y ofrece la posibilidad de aceptarlos de inmediato o revertir cambios según las necesidades del usuario.

Si bien actualmente solo funciona en inglés, la compañía fundada por Bill Gates planea expandir esta herramienta a otros idiomas y a las versiones de escritorio de Word. Además, los suscriptores de Copilot podrán acceder a funciones adicionales, como generación de imágenes y capacidades avanzadas tipo GPT-5.