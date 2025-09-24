Descuento imperdible en Starlink en Argentina: uno de sus planes se encuentra a menor precio a fines de septiembre 2025







Si estabas pensando en contratar o sumar un nuevo plan de conexión a Internet, este descuento de Starlink es imperdible.

Gracias a este nuevo plan de Starlink, no perderás conexión a internet al viajar en ruta. X

Starlink, la compañía de internet de Elon Musk y una de las más veloces del mundo, redujo los costos para uno de sus planes de conexión. Se trata del Plan Itinerante, que está diseñado para obtener señal en distintas partes del mundo mientras el usuario se encuentra en un viaje en ruta.

Además de este servicio, la empresa también ofrece un plan de conexión para establecimientos fijos. Este es el Plan Residencial, que provee conexión a la red en el hogar a través del servicio original o Lite, diseñado para casas de menor tamaño o de poco uso de internet.

De qué trata el Plan Itinerante de Starlink starlink internet satelital conexion elon musk

El Plan Itinerante de Starlink permite acceder a internet de alta velocidad en cualquier punto del planeta mediante una antena conectada a los satélites. Esta puede colocarse tanto en un vehículo como en el piso durante una parada, siempre que tenga visibilidad directa al cielo. De este modo, es posible mantener una conexión estable para trabajar, jugar o realizar tareas en línea sin importar la ubicación.

La antena de este plan de conexión cuenta con un router wifi integrado, bajo consumo energético, entrada de alimentación de CC y descargas que superan los 100 megabytes por segundo. Su diseño compacto facilita el transporte y la instalación en diferentes lugares, lo que garantiza una conexión confiable y veloz, brindando acceso a internet prácticamente en cualquier lugar.

Costos del Plan Itinerante de Starlink starlink.webp Con la nueva promoción de Starlink, los usuarios podrán contratar 50GB de datos del Plan Itinerante por tan solo $44.100 mensualmente, mientras que el costo de datos ilimitados es de $62.250 por mes. El kit de hardware de tamaño estándar mantiene el mismo precio de siempre ($499.999) pero el mini tiene un valor de $151.200.

Temas Starlink