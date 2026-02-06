Estas son las 5 herramientas de WhatsApp que tenés que conocer ya mismo, para sacarle el mayor provecho

Hay funciones ocultas dentro de la app que te ayudan a ordenar los chats, responder más rápido y encontrar datos rápidamente desde el celular.

WhatsApp es una aplicación de mensajería que forma parte del día a día de millones de personas . Todos la usan para coordinar tareas, hablar con los familia o resolver temas laborales en pocos segundos y sin importar la distancia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esa costumbre hace que muchas opciones y funciones pasen inadvertidas . Aunque muchos no lo saben, la app cuenta con recursos que pueden mejorar la experiencia del usuario si se activan de forma correcta.

Para actualizar WhatsApp hay que tener espacio en el celular.

Entre grupos y contactos, algunos mensajes pueden quedar tapados. Por eso, la opción de anclar chats permite dejar hasta tres conversaciones en la parte superior de la lista principal. Es perfecto para chats familiares o de trabajo.

Para hacerlo, sólo tenés que mantener presionado el chat y tocar el ícono del pin. La posición queda fija al inicio de la lista de chats, hasta que el usuario decida cambiarla.

Responder mensajes sin abrir la aplicación

Muchas veces no hace falta abrir el chat para responder a ciertos mensajes. Desde el aviso que aparece en pantalla se puede escribir y enviar un mensaje, sin siquiera tener que abrir la app.

Esta alternativa te ahorra tiempo y evita distracciones, especialmente durante reuniones o mientras caminas en la calle. Funciona tanto en Android como en iPhone, sólo tenés que tener las notificaciones activadas con vista completa.

Buscar mensajes antiguos por fecha

Encontrar una dirección, un número o un archivo viejo suele ser algo complicado en conversaciones largas. El buscador interno ofrece un filtro por calendario, que ordena los mensajes según el día enviado.

Dentro del chat, al ingresar en la lupa, aparece el ícono de calendario. Desde ahí podés elegir una fecha exacta y llegar directo al mensaje que necesitabas, sin recorrer todo el historial.

Guardar datos importantes con mensajes destacados

Muchas veces, hay algunos textos que querés guardar aparte. La función de mensajes destacados te permite marcar la información relevante, aunque sea vieja, y acceder a ella cuando quieras.

Sirve para los recordatorios, alguna clave o datos útiles. Para hacerlo, tenés que mantener presionado el mensaje y tocar la estrella. Despues, se puede acceder a esa lista desde el menú de ajustes.

Pasar audios a texto en segundos

Muchas veces uno se encuentra en contexto donde los mensajes de voz no se pueden escuchar. Por eso, la transcripción automática convierte el audio en texto y permite leer el contenido, sin tener que reproducirlo.

Esta función es perfecta para los espacios públicos o los momentos de silencio. Para activarla, tenés que entrar en ajustes, ir a la sección de chats y habilitar la transcripción de mensajes de voz.

Estos ajustes son muy simples y mejoran tu experiencia diaria en WhatsApp.