Este grupo de usuarios Starlink podrá tener internet a todo momento y en cualquier lugar + Seguir en









La empresa de internet satelital, dirigida por Elon Musk, presenta alternativas que le permiten a sus usuarios tener internet de manera móvil y constante.

En una segunda etapa, prevista entre 2025 y 2026, Starlink apunta a mejorar la estabilidad de las llamadas y ampliar la capacidad de datos, habilitando nuevos usos sin que los usuarios deban comprar equipamiento adicional.

El internet satelital se consolida como una alternativa para extender la cobertura móvil en zonas rurales y remotas. En ese marco, Starlink desarrolló Direct-to-Cell, un servicio pensado para conectar teléfonos celulares directamente con satélites, sin depender de antenas terrestres.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La tecnología transforma a cada satélite en una especie de “torre celular en el espacio”, ya que utiliza bandas LTE disponibles para ofrecer señal móvil en lugares donde las redes tradicionales no llegan.

starlink_speeds Las funciones de Starlink para el celular En su etapa inicial, Direct-to-Cell prioriza funciones básicas de comunicación y seguridad. Permite:

Enviar y recibir mensajes de texto (SMS)

Usar mensajería a través de aplicaciones como WhatsApp

Realizar llamadas de voz básicas

Acceder a servicios de emergencia Por limitaciones técnicas, el uso de datos pesados, como streaming en alta definición, queda fuera por ahora. En esta fase, la velocidad de descarga se estima entre 2 y 20 Mbps, con una latencia aproximada de 100 a 600 milisegundos. En una segunda etapa, prevista entre 2025 y 2026, Starlink apunta a mejorar la estabilidad de las llamadas y ampliar la capacidad de datos, habilitando nuevos usos sin que los usuarios deban comprar equipamiento adicional.

Cómo acceder a Starlink desde el celular El sistema opera con satélites de órbita baja, equipados con hardware similar al de una antena 4G: módems eNodeB, antenas de matriz en fase y enlaces láser para la comunicación entre satélites y con los operadores terrestres.

Cuando un usuario sale del alcance de las redes convencionales, el teléfono se conecta automáticamente al satélite más cercano, como si fuera una red móvil común. No requiere apps especiales, accesorios ni configuraciones complejas: alcanza con que el equipo sea compatible con 4G/LTE, tenga las bandas habilitadas y cuente con un sistema operativo actualizado, como Android 12 o iOS 16, mediante las actualizaciones habituales del operador. El servicio se activa principalmente fuera de las áreas urbanas, para no competir con la capacidad de las redes terrestres, y está orientado a rutas, zonas rurales, costas y regiones montañosas.

Temas Starlink