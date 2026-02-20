Cómo conectarte a Starlink sin antenas desde tu celular + Seguir en









Un avance que redefine el acceso a las comunicaciones fuera de las redes tradicionales.

Un sistema que reduce la brecha digital y amplía el alcance de la comunicación. Biblioteca ámbito.

La irrupción de la conectividad satelital directa en teléfonos móviles marca un cambio estructural en el negocio de las telecomunicaciones. Starlink puso en funcionamiento el sistema Direct-to-Cell, una solución que permite a los smartphones comunicarse con satélites en órbita baja sin necesidad de antenas externas ni dispositivos adicionales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El esquema convierte a los satélites de SpaceX en “torres móviles” que cubren zonas sin señal terrestre o con infraestructura limitada.

La tecnología ya opera en países como Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia, con distintos acuerdos comerciales según cada mercado. La prestación inicial habilita el envío de mensajes de texto y la transmisión de ubicación. Para los operadores, el modelo abre una vía para ampliar cobertura sin desplegar redes físicas, es decir: menor costo de inversión.

starlink apple Tecnología Direct-to-cell: en qué consiste El sistema Direct-to-Cell se basa en satélites de órbita baja capaces de detectar la señal de un teléfono convencional. Cuando no existe cobertura terrestre disponible, el satélite actúa como intermediario y permite servicios básicos, sin alterar el funcionamiento habitual del dispositivo. Esta arquitectura se apoya en estándares internacionales de redes no terrestres, lo que facilita su integración con los sistemas móviles existentes.

Desde el punto de vista operativo, la disponibilidad depende de los acuerdos entre Starlink y las compañías telefónicas. En Estados Unidos, el servicio forma parte de planes superiores de T-Mobile y tendrá un cargo mensual específico.

starlink internet satelital conexion elon musk Qué móviles pueden conectarse a Starlink Direct-to-Cell La compatibilidad técnica es un factor clave para acceder al servicio. Los dispositivos deben contar con hardware preparado para estándares 3GPP Release 17 o superiores, requisito indispensable para operar en redes NTN. Entre los modelos habilitados se encuentran gamas recientes de las principales marcas del mercado. Los equipos validados hasta el momento incluyen: iPhone 14 y versiones posteriores, con iOS 18 o superior.

Google Pixel 9 en adelante, con Android 15 o superior.

Modelos seleccionados de Motorola, Honor, Vivo, Oppo, Redmi y Xiaomi. Además del hardware, es necesario activar la opción de redes satelitales desde los ajustes del sistema operativo. En los equipos compatibles, la conexión se establece de manera automática si la operadora cuenta con un acuerdo vigente con SpaceX, sin requerir aplicaciones adicionales. A diferencia de otros sistemas de emergencia, esta solución apunta a una integración más amplia dentro de las tarifas móviles.

Temas Starlink