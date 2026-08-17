Donald Trump llenó su gobierno de ultrarricos: 57 funcionarios tienen patrimonios de u$s100 millones o más

La cifra supera por más de cuatro veces el total combinado de las tres presidencias anteriores y reabre el debate sobre conflictos de interés, política económica y representación social en Washington.

Un informe de Public Citizen reveló que 57 funcionarios de Donald Trump tienen patrimonios de al menos u$s100 millones. La cifra supera por más de cuatro veces el total combinado de las tres administraciones anteriores.

La segunda administración de Donald Trump quedó bajo la lupa por la magnitud de las fortunas personales dentro del gobierno estadounidense. Según un informe de Public Citizen citado por AP, 57 funcionarios designados por el presidente republicano tienen patrimonios de al menos u$s100 millones, una cifra que supera por más de cuatro veces el total combinado registrado durante las gestiones de George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden.

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El relevamiento incluye a 17 embajadores y a otros 40 funcionarios de alto nivel dentro del Poder Ejecutivo . También muestra que 8 de los 23 integrantes del gabinete de Trump entran en la categoría de ultrarricos , un dato que refuerza el perfil empresario y patrimonial de su segunda presidencia.

La discusión llega en un momento sensible para la Casa Blanca. Trump volvió al poder con una base electoral apoyada en sectores medios y trabajadores, con la promesa de bajar el costo de vida. Sin embargo, el peso de los millonarios dentro de su administración contrasta con una economía que sigue siendo el principal foco de malestar para una parte del electorado estadounidense.

El informe de Public Citizen marca una diferencia significativa frente a gobiernos anteriores. Mientras la administración Trump suma 57 funcionarios con patrimonios de u$s100 millones o más, las presidencias de George W. Bush y Joe Biden tuvieron cinco cada una dentro de ese rango, y la de Barack Obama incluyó tres.

La presencia de grandes fortunas en la administración pública estadounidense no es nueva. A lo largo de la historia, los presidentes buscaron consejo de empresarios influyentes y designaron a donantes o aliados ricos en embajadas y cargos de alto perfil.

Elon Musk y Trump en la Casa Blanca.

El caso de Trump, sin embargo, se destaca por escala. La cantidad de funcionarios ultrarricos supera ampliamente los antecedentes recientes y refuerza una marca política propia del presidente republicano: presentar la riqueza y el éxito financiero como señales de capacidad ejecutiva.

Según el cable de AP, entre los nombres incluidos en el relevamiento aparecen funcionarios con patrimonios multimillonarios o de cientos de millones de dólares, además de figuras empresarias ubicadas en posiciones de decisión dentro del gobierno.

El argumento de Trump: riqueza como capacidad de gestión

Trump defendió en distintas oportunidades su inclinación a rodearse de empresarios y personas de alto patrimonio. Para el presidente estadounidense, el éxito financiero funciona como una prueba de competencia, experiencia negociadora y capacidad de gestión.

El mandatario también utilizó las inversiones de grandes fortunas como señal de crecimiento económico futuro. En su primer año de regreso a la Casa Blanca, impulsó políticas vinculadas con inteligencia artificial, regulación financiera, recortes impositivos y reducción de cargas regulatorias para inversiones de gran escala.

Ese enfoque conecta con una visión de gobierno más cercana al mundo corporativo. La lógica es que empresarios con grandes patrimonios pueden aplicar criterios de eficiencia, administración y negociación a la gestión pública.

Pero el informe de Public Citizen plantea el reverso de esa lectura: cuando las personas encargadas de tomar decisiones provienen mayoritariamente de la élite económica, se elevan los riesgos de conflictos de interés y de políticas sesgadas hacia los sectores de mayores ingresos.

Las críticas por conflictos de interés

Public Citizen, un grupo defensor de consumidores, advirtió que un gobierno con tantos integrantes de la élite económica puede generar incentivos equivocados y abrir interrogantes sobre a qué intereses responden las decisiones públicas.

La organización ya venía siguiendo posibles conflictos entre funcionarios, empresas y sectores regulados. En julio, publicó una actualización de su tracker sobre vínculos financieros y profesionales entre integrantes de la administración Trump y compañías o industrias sobre las que podrían tener influencia desde el gobierno.

El debate no se limita al patrimonio individual de los funcionarios. El punto central es si esas fortunas, inversiones y trayectorias empresariales pueden incidir en decisiones sobre impuestos, regulación financiera, inteligencia artificial, contratos públicos, gasto federal o política industrial.

La lista de Public Citizen no incluye a Trump, cuyo patrimonio neto Forbes estima en más de u$s6.000 millones. Tampoco incluye a Elon Musk, quien asesoró al presidente durante el año pasado en el esfuerzo por reducir el tamaño, el alcance y la dotación del gobierno federal, y a quien Forbes ubica como la persona más rica del mundo.

Economía, elecciones y malestar social

El informe aparece en un contexto político delicado para Trump. Según el cable de AP, el mes pasado solo 32% de los adultos estadounidenses aprobaba su manejo de la economía, por debajo del 40% registrado al comienzo de su segundo mandato.

Ese deterioro llega antes de las elecciones legislativas de noviembre, en las que el Partido Republicano buscará conservar sus mayorías en el Congreso.

La combinación entre bajo respaldo económico y una administración poblada por grandes fortunas puede convertirse en un flanco político para la oposición. El contraste es directo: mientras los votantes siguen preocupados por el costo de vida, el gobierno aparece integrado por una cantidad inédita de funcionarios con patrimonios superiores a u$s100 millones.

La Casa Blanca, en cambio, puede usar el mismo dato como argumento de gestión: funcionarios con experiencia empresarial, capacidad de inversión y trayectoria en grandes operaciones.

Una discusión sobre poder económico y política

El caso vuelve a instalar una discusión estructural en Estados Unidos: cuánto peso deben tener las grandes fortunas en la administración pública y qué mecanismos hacen falta para evitar conflictos de interés.

La presencia de empresarios, donantes y millonarios en gobiernos estadounidenses tiene antecedentes históricos. Pero la escala del segundo gobierno de Trump marca un salto cuantitativo.

El informe de Public Citizen no solo mide riqueza personal. También apunta a mostrar cómo el poder económico se traduce en presencia institucional dentro del Estado.

En plena campaña hacia las legislativas, el dato agrega tensión a la discusión económica. Trump busca defender su agenda de desregulación, recortes impositivos e impulso a grandes inversiones. Sus críticos, en cambio, ven en la composición patrimonial del gobierno una señal de captura de la política pública por parte de los sectores más ricos.

El resultado es una administración que profundiza el estilo Trump: empresarios en áreas clave, ultrarricos en puestos ejecutivos y una idea de gobierno asociada al éxito financiero. La pregunta política es si ese perfil alcanzará para mejorar la economía real que perciben los votantes o si terminará reforzando la imagen de un poder demasiado concentrado en la cima de la pirámide patrimonial.