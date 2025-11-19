Google lanzó Gemini 3, su modelo más avanzado de inteligencia artificial

En la compañía lo definieron como "un salto enorme" para razonar y codificar. Con tareas similares a sus predecesores, podrá resolver problemas complejos como en ciencia y matemáticas.

Gemini 3 es capaz de transformar información entre formatos y generar imágenes o apps a partir de indicaciones simples.

La compañía Google anunció el lanzamiento de Gemini 3 , su modelo de inteligencia artificial (IA) más reciente y avanzado. Desde la firma señalaron que representa un "salto enorme" en la capacidad de razonamiento y codificación, a la par de definirlo su versión "más inteligente" a partir de pedidos simples.

El nuevo modelo estará disponible de inmediato en todos los principales productos de Google y puede responder preguntas con gráficos interactivos.

Gemini 3, al igual que su predecesor, puede procesar texto, imágenes y otros medios , a la par de resolver problemas complejos de ciencia y matemáticas, sostuvo la compañía.

Esta versión mejoró su capacidad para razonar y responder en función de esa entrada , según sostuvo el CEO Sundar Pichai en un comunicado citado por Bloomberg. En tan solo dos años, “la inteligencia artificial pasó de limitarse a leer textos e imágenes a leer el ambiente”, agregó Pichai.

Con la integración simultánea de Gemini 3 en sus productos principales y herramientas para desarrolladores, Google apuesta a que su más reciente IA se traduzca en un retorno más rápido de los años de inversión de la compañía en esta tecnología.

Google IA.jpg Con la integración simultánea de Gemini 3, Google apuesta a un retorno más rápido de la inversión de los últimos años.

“Se trata de nuestro modelo más inteligente”, aseguró en paralelo el director de tecnología de Google DeepMind, Koray Kavukcuoglu, durante una rueda de prensa con periodistas. Además, sumó que ayudará a las personas a “dar vida a cualquier idea que tengan”.

Así, ejecutivos de Google explicaron que Gemini 3 es capaz de transformar información entre formatos y generar imágenes o apps a partir de indicaciones simples.

“No se trata solo de cómo Gemini 3 puede comprender los datos introducidos. También se trata de cómo puede generar resultados de formas totalmente nuevas”, afirmó el director del equipo Gemini de Google Josh Woodward.

