Google lanzó "Ofertas de vuelos" para planificar viajes con inteligencia artificial







La herramienta estará disponible de manera gradual en toda Argentina y en más de 60 idiomas.

Google anunció "Ofertas de vuelos" una novedosa herramienta que utiza IA para facilitar la búsqueda de vuelos baratos y que cumplan con los interéses del consumidor.

Google anunció este lunes el lanzamiento de Ofertas de vuelos, una nueva herramienta con inteligencia artificial (IA) diseñada para que facilitar y agilizar la búsqueda a los viajeros. La función permite a las personas describir el viaje que quieren realizar, para que la IA de Google encuentre automáticamente las mejores opciones, simplificando la planificación y evitando probar múltiples combinaciones de fechas y destinos.

En un mundo con tantas opciones, planificar un viaje puede resultar abrumador. Con esta herramienta, Google acerca la IA a todas las personas para que encontrar información de viajes sea más rápido, simple y personalizado. Ofertas de vuelos estará disponible de manera gradual en todo el país, en más de 60 idiomas, incluido el español.

¿Cómo funciona? viajes de google Por ejemplo, se puede pensar un prompt -indicación que se le da a la IA- que diga: “Quiero una semana de vacaciones en febrero, desde Buenos Aires. Busco un buen precio en un vuelo sin escalas a una ciudad con buen clima y buena comida”.





Esta nueva herramienta interpretará los matices detrás de ese pedido y, a partir de datos en tiempo real de Google Vuelos, presentará rápidamente opciones relevantes de cientos de aerolíneas y de sitios de reserva.

Lo que hace que esta funcionalidad sea única es que usa la IA avanzada de Google para comprender en detalle que es lo que se intenta buscar y, así, identificar los destinos que coinciden. Luego, aprovechará los datos en tiempo real de Google Vuelos para mostrar rápidamente opciones relevantes y actualizadas de cientos de aerolíneas y sitios de reserva.

De esta manera, Gooogle lanzará ofertas de vuelos en versión beta para recopilar comentarios y explorar cómo la IA puede mejorar la planificación de viajes.