"IA Fit", el nuevo requisito excluyente en el mercado laboral Por Federico Carrera + Agregar ámbito en









El mercado laboral viene acelerando a dos velocidades completamente distintas. Por un lado están quienes conocen de IA y se posicionan con mejores trabajos y salarios, y por otro lado están los que no han podido actualizarse y todavía están rezagados en su aprendizaje.

Si bien parece que la IA viene a democratizar el conocimiento, y a darnos mejores posibilidades futuras, puede ser que en algunas situaciones actúe como un freno y una limitante del mercado laboral, restringiendo el acceso para quienes llegaron tarde o aún no se subieron a la ola. Depositphotos

La brecha de talento en el mercado laboral está entre quienes saben trabajar con IA y quienes todavía trabajan como si no existiera, utilizando solamente la tecnología o los datos. El mercado laboral viene acelerando a dos velocidades completamente distintas. Por un lado están quienes conocen de IA y se posicionan con mejores trabajos y salarios, y por otro lado están los que no han podido actualizarse y todavía están rezagados en su aprendizaje.

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Esto se debe a que el uso de la Inteligencia Artificial dejó de ser un requisito deseable y ha pasado a ser una competencia excluyente. Las empresas tecnológicas, especialmente las fintech, ya buscan y consideran solamente a candidatos que además de tener un mindset digital, tengan experiencia implementando estas herramientas en soluciones y procesos que cuenten con alguno de los 4 impactos más importantes: ahorrar costos, mejorar la propuesta de valor, lograr un diferencial en el delivery servicio/producto o generar nuevos centros de ingreso.

Sería lógico pensar que este nuevo concepto de "IA Fit" debiera ser exigido solamente para los perfiles que trabajan específicamente en el área de Tecnología, cuya afinidad con el uso avanzado de estas herramientas sería más natural y orgánico. Sin embargo, el filtro se utiliza para todos los sectores de las organizaciones y no sólo para las áreas "Tech". Sucede entonces que los perfiles de Finanzas, Marketing, Ventas, Recursos Humanos y Operaciones también deben estar empapados de IA y poder contar casos de uso, exitosos o no, pero reales.

Muchas de estas compañías piensan en modo IA-First, un concepto que vino a reemplazar a otro que se llamó Mobile-First que duró aproximadamente 10 años, desde el boom del e-commerce hasta que se generalizó la IA en 2025. Antes se armaba toda una organización para poner al cliente en el centro y llegar a él mediante el celular, dejando de lado otros dispositivos. Pero desde que irrumpió la IA, todo fue migrando hacia su uso, tanto que ahora ocupa el centro de la escena. Las empresas buscan a quienes puedan incorporar nuevas soluciones, agentes, o lo que sea que genere beneficios velozmente y con el menor costo posible.

Algunas empresas se dan el lujo de poder invertir y probar todo aquello que está al alcance de su mano pero para otros el proceso de innovación es más arriesgado y por consecuencia, más lento. Aún así, es necesario e inevitable. Entonces tener en sus equipos de todas las áreas, tanto HR como Finanzas, a profesionales capacitados en IA les permite elegir solamente aquellas herramientas que casi con certeza les van a entregar una mejora a un costo adecuado, sin tomar demasiado riesgo ni cometer grandes equivocaciones.

Aunque aparezcan nuevas posiciones que antes no existían como “Head of IA Applied”, la cual trabaja en el área de Tecnología, lo que se ha vuelto un requisito excluyente para las empresas tecnológicas y sobretodo para las fintech, es tener experiencia en el uso de IA en cada una de las áreas de la organización, y en todos los niveles. Si bien parece que la IA viene a democratizar el conocimiento, y a darnos mejores posibilidades futuras, puede ser que en algunas situaciones actúe como un freno y una limitante del mercado laboral, restringiendo el acceso para quienes llegaron tarde o aún no se subieron a la ola. Co Founder & COO High Flow

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