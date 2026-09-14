La cadena patagónica de hamburguesas que suma 27 locales y planea su llegada a EE. UU.

La marca nacida en Bariloche sigue sumando locales y ya prepara su próximo salto fuera de la región.

La idea nació en Bariloche y, ocho años después, ya tiene 27 locales entre Argentina y Uruguay. Weiss Burgers dejó de ser una hamburguesería patagónica para empezar a jugar en otra escala y durante 2026 proyecta vender 1,5 millones de hamburguesas en toda su red.

La cadena fundada por Tomás “Tomi” Weiss todavía tiene varios movimientos por delante. Mientras suma nuevas aperturas en la región, también empezó a mirar más lejos y ya mantiene conversaciones para llevar sus hamburguesas a Estados Unidos.

Weiss abrió su primer local en San Carlos de Bariloche, en 2018. La idea surgió después de los viajes de su fundador por Estados Unidos, donde conoció de cerca las hamburguesas smashed y decidió llevar ese formato a una ciudad que atravesaba un fuerte crecimiento de las cervecerías.

Las franquicias fueron clave para que Weiss saliera de Bariloche y acelerara su expansión por el país.

La primera sucursal funcionaba sobre la calle Mitre y tenía una estructura muy chica. Weiss cocinaba, atendía la caja y también trabajaba en el salón durante los primeros pasos de la marca. El salto fuera de Río Negro llegó en mayo de 2022, con la apertura de la primera franquicia en Rosario . Desde entonces, ese sistema pasó a concentrar buena parte del crecimiento de la cadena.

Actualmente, Weiss tiene tres locales propios y 23 franquiciados en Argentina , además de presencia en Uruguay mediante un máster franquiciado. La empresa también amplió su estructura interna con la llegada de Pablo Torres Tremul como CEO y un equipo central de 15 personas.

Los 26 locales actuales ya incluyen siete de las 15 aperturas previstas para 2026. Las ocho restantes están proyectadas para los próximos meses, con la intención de llevar la marca a la mitad de las provincias argentinas. Para definir las ubicaciones utiliza herramientas de geomarketing con inteligencia artificial y estudios comerciales, arquitectónicos y operativos.

La apuesta de US$ 700.000 por el concepto Drive-Thru

Uno de los últimos movimientos de Weiss fue la apertura de Auto Weiss en Canning, provincia de Buenos Aires. Es el primer Drive-Thru de la compañía y permite hacer el pedido, pagar y retirar la comida sin bajarse del vehículo. La construcción requirió una inversión de u$s700.000, aportada íntegramente por el grupo franquiciado a cargo de esa plaza.

La elección del lugar estuvo relacionada con la extensión de la zona, la cantidad de barrios cerrados y urbanizaciones privadas y el movimiento habitual de vehículos. El formato fue pensado para reducir los tiempos de espera en compras rápidas y mantener la misma oferta que en el resto de los establecimientos.

El nuevo local de Canning permite pedir y retirar la comida sin bajarse del auto. Instagram: @weissburger.ar

Desembarco en Chile, Uruguay y Estados Unidos

En Uruguay, el próximo paso será sumar dos sucursales: una en Montevideo y otra en Punta del Este. Ambas forman parte del crecimiento previsto para ese mercado.

En Santiago de Chile, mientras tanto, las obras de la primera sucursal entraron en su etapa final. El establecimiento también funcionará bajo un esquema de franquicia. Estados Unidos aparece entre los siguientes destinos. Weiss mantiene conversaciones con inversores para avanzar con su llegada al país, aunque todavía no definió ciudades ni fechas.

Para la cadena sería además el ingreso al mercado donde su fundador conoció las hamburguesas smashed que años después llevó a Bariloche. La compañía también inició gestiones con inversores para desembarcar en México, otro de los mercados incluidos en su plan de expansión internacional.