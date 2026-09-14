La Selección Argentina jugará tres amistosos en el país: conocé dónde y cuándo + Agregar ámbito en









El equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá una seguidilla de compromisos internacionales que se desarrollará entre fines de septiembre y comienzos de octubre, con la particularidad de que volverá a encontrarse con los hinchas argentinos en dos estadios diferentes.

La Selección Argentina jugará tres amistosos en el país durante la fecha FIFA: los detalles @Argentina

La Selección Argentina jugará tres partidos en la próxima Fecha FIFA en nuestro país y así será el reencuentro de los subcampeones del mundo con el público.

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La AFA hará oficial todo el martes al mediodía, aunque ya está todo cerrado. Solo resta que FIFA conteste si los partidos son tomados como clase A, o no. En principios, Gianni Infantino daría el visto bueno.

Serán tres amistosos en territorio argentino y serán de la siguiente manera:

El miércoles 30 de septiembre contra Bolivia, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba;

en el de El 3 de octubre ante Burkina Faso , en el Estadio Monumental .

, en el . El 6 ante Benín, en el Estadio Monumental. De esta manera, la Selección tendrá tres oportunidades para reencontrarse con sus hinchas luego de la participación mundialista. La AFA anunciará oficialmente los rivales, las fechas y los estadios, aunque todavía no está confirmado si en el mismo comunicado aparecerá la lista definitiva de convocados.

El cuerpo técnico analiza comenzar los entrenamientos en el predio de Ezeiza entre el martes 22 y el miércoles 23 de septiembre. La convocatoria sería amplia y contemplaría a buena parte de los futbolistas que integraron el plantel mundialista, además de algunas caras nuevas y jugadores que no pudieron formar parte de la última Copa del Mundo.

En paralelo a todas estas definiciones aparece una ilusión que moviliza a los hinchas: volver a ver a Lionel Messi con la camiseta argentina en el país. El capitán ya comunicó que no continuará jugando para la Selección, pero existe el deseo de que pueda tener una despedida ante el público argentino.