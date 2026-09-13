Cirugía robótica asistida: llega a la Argentina una nueva generación de equipos más flexibles

La plataforma desarrollada por Edge Medical y presentada en el país por AGIMED combina cirugía Multi-Port, Single-Port y telecirugía en un mismo sistema. La nueva arquitectura busca ampliar las alternativas para los equipos quirúrgicos y, a futuro, permitir procedimientos asistidos a distancia.

La incorporación de nuevas tecnologías continúa modificando el campo de la medicina en Argentina. En el caso de la cirugía robótica asistida , una nueva generación de plataformas busca ampliar las alternativas disponibles para los equipos quirúrgicos y permitir que la estrategia de abordaje pueda adaptarse al procedimiento, la anatomía y las necesidades de cada paciente.

Durante años, la cirugía robótica estuvo asociada principalmente a plataformas diseñadas alrededor del abordaje Multi-Port , con varios brazos e instrumentos que ingresan al cuerpo a través de distintos accesos. Ahora, el mercado comienza a incorporar sistemas capaces de reunir diferentes modalidades dentro de una misma plataforma.

En ese contexto, Argentina comienza a formar parte de esta nueva etapa con la llegada de la plataforma desarrollada por Edge Medical y presentada en el país por AGIMED .

Edge Medical es una empresa de tecnología médica enfocada en el desarrollo de plataformas robóticas para cirugía mínimamente invasiva. Su propuesta integra tres capacidades en un mismo sistema: cirugía con múltiples puertos de acceso, cirugía a través de un único puerto y telecirugía. En 2026, la compañía presentó esta integración bajo el concepto “Three-in-One” .

Uno de los principales cambios que plantea esta nueva generación de plataformas es la posibilidad de que el robot no quede limitado a una única modalidad de uso. La idea es contar con un sistema que pueda adaptarse a diferentes escenarios quirúrgicos.

En la configuración Multi-Port, el sistema permite al cirujano trabajar con múltiples brazos robóticos y utilizar diferentes instrumentos de manera simultánea, con distintas posibilidades de movimiento para procedimientos de mayor complejidad.

La configuración Single-Port, en cambio, concentra los instrumentos y la cámara en un único acceso. En el caso de Edge Medical, los instrumentos articulados y el endoscopio 3D están integrados dentro de un solo brazo que ingresa a través de una cánula.

Esta arquitectura permite explorar procedimientos en espacios anatómicos reducidos y suma alternativas para las estrategias de cirugía mínimamente invasiva. La diferencia no está solamente en la tecnología utilizada, sino también en la posibilidad de que el equipo médico pueda definir entre diferentes formas de abordar una intervención.

Una plataforma diseñada alrededor del cirujano

Otro de los diferenciales de la plataforma de Edge Medical está relacionado con la interacción entre el cirujano y el sistema. La tecnología incorpora visualización tridimensional de alta definición, instrumentos articulados y sistemas de control diseñados para trasladar con precisión los movimientos del cirujano a los instrumentos robóticos.

En la versión Multi-Port MP1000, los brazos incorporan una articulación adicional que, según la compañía, les proporciona el mayor grado de libertad del mercado. Además, permite reducir los tiempos de acoplamiento o docking a entre 5 y 7 minutos.

El sistema también cuenta con un mecanismo de doble distribución que, de acuerdo con la empresa, es único en el mercado. Esta configuración facilita la rotación de la pluma y permite un acceso lateral optimizado para el paciente de hasta 270°.

A esto se suman instrumentos que buscan reproducir movimientos similares a los de la muñeca humana, una característica orientada a facilitar el trabajo con precisión en espacios quirúrgicos reducidos.

Entre las prestaciones que destaca AGIMED también aparecen la visualización 3D, fluorescencia ICG, rotación de hasta 540° de los instrumentos y doble consola para entrenamiento y cirugía.

Telecirugía: el próximo paso

Una de las características que puede marcar la evolución futura de estas plataformas está fuera del quirófano: la posibilidad de conectar equipos médicos a distancia.

La arquitectura de Edge MP1000 incorpora un sistema de telecirugía que permite trabajar sobre redes de comunicación de alta velocidad y desarrollar escenarios de colaboración y entrenamiento remoto. Esta posibilidad adquiere particular relevancia en un país con grandes distancias geográficas como Argentina. La tecnología permite pensar en la conexión entre centros de referencia e instituciones de otras regiones, además de facilitar instancias de entrenamiento y colaboración entre especialistas.

A futuro, y bajo determinadas condiciones técnicas y regulatorias, también abre la posibilidad de avanzar hacia procedimientos asistidos a distancia.

La telecirugía todavía es un campo en evolución y requiere infraestructura, protocolos, conectividad y marcos regulatorios adecuados. Sin embargo, su incorporación dentro de la arquitectura de una plataforma robótica muestra una de las direcciones hacia las que avanza la tecnología aplicada a la cirugía.

Un mercado con nuevos jugadores

La aparición de nuevas plataformas también está modificando el mercado internacional de la cirugía robótica.

El segmento, históricamente asociado a sistemas como da Vinci, comenzó a incorporar nuevos jugadores y diferentes arquitecturas tecnológicas. En ese escenario se ubican las plataformas desarrolladas por Edge Medical, que buscan ampliar las alternativas disponibles para las instituciones de salud.

La evidencia clínica sobre estas plataformas continúa creciendo y, por eso, el desafío para esta nueva generación de robots no será únicamente tecnológico. También deberá demostrar cómo estas herramientas pueden traducirse en programas quirúrgicos sostenibles, formación médica, soporte técnico y eficiencia operativa, además de mejores experiencias para los equipos quirúrgicos y los pacientes.

Argentina, ante una nueva oportunidad

La llegada de esta tecnología al país se produce mientras distintas instituciones argentinas desarrollan o amplían sus programas de cirugía robótica.

Para AGIMED, el desafío no pasa solamente por introducir un nuevo equipamiento médico, sino por acompañar a las instituciones en la construcción de programas de cirugía robótica que integren tecnología, capacitación, soporte técnico, formación profesional y desarrollo de nuevas capacidades quirúrgicas.

En este escenario, la incorporación de plataformas más flexibles abre una nueva etapa para el sector. El próximo capítulo de la cirugía robótica no estará definido solamente por qué institución cuenta con un robot, sino por qué puede hacer una institución con esa tecnología.