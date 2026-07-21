Murió la actriz Delia Montero, reconocida figura del teatro y el cine nacional + Agregar ámbito en









La triste noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores mediante un comunicado en redes sociales.

Delia Montero, tenía 80 años.

La actriz Delia Montero, histórica artista argentina que desarrolló su trayectoria artística en cine, teatro y televisión, murió a sus 80 años.

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La triste noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores mediante un comunicado en redes sociales. Según informaron su deceso se produjo el pasado 19 de julio y no trascendieron las causas del mismo.

Despedimos a la actriz Delia Montero, quien desarrolló su trayectoria artística en cine, teatro y televisión. Protagonizó el film Hormiga Negra junto a Víctor Bó. Acompañamos con afecto a sus seres queridos en este doloroso momento.https://t.co/iehpoH97gY pic.twitter.com/VFeJfGNH03 — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) July 20, 2026 La extensa trayectoria de Delia Montero Si bien alcanzó la fama con su participación en el film Hormina Negra, Delia Haydee González Montero se incursionó en la actuación cuando era apenas una niña. Durante su formación, estudió en el Teatro Labardén, bajo la dirección de Blanca de la Vega, para obtener el título de profesora de Declamación y Arte Escénico.

Su debut actoral fue durante su niñez, con una aparición en la película Adiós problemas, con Enrique Muiño, y De Londres llegó un tutor, protagonizada por Osvaldo Miranda y Mercedes Carreras. En teatro, inició su trayectoria con la obra Dos hombres en la noche, presentada en el Teatro Lasalle. A los 19 años decidió apostar por una carrera en Brasil, donde participó de los programas televisivos Esto es suceso y Silvio Santos Show.

Nuevamente en Argentina, Montero desarrolló un vínculo laboral con el cineasta Ricardo Alberto Defilippi, quien la convocó para varias de sus producciones independientes. Integró los elencos de Cuerpo extraño (Cuando una mujer no quiere); La ronda de los dientes blancos, coproducción argentino-brasileña; y Delincuencia juvenil, también conocida como Morir por nada, con guion de Homero Cárpena y protagonizada por Eduardo Rudy y Jorge Barreiro.

Su actuación más recordada fue en la adaptación de la novela homónima de Eduardo Gutiérrez, Hormiga negra, donde compartió el protagónico con Víctor Bó y un elenco integrado por Pablo Palitos, Beto Gianola, Rolando Chaves, Luis Dávila y Roberto Escalada. En el teatro, participó de proyectos como Lluvia, que protagonizó junto a Aldo Mayo, Ligados, con Ernesto Cáceres y el unipersonal Dos es igual a dos, en el que interpretaba textos de grandes autores de la poesía universal con la danza.

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