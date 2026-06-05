Cómo funciona Instagram Plus, la nueva suscripción con funciones premium

Meta habilitó una membresía opcional que suma estadísticas avanzadas, mayor control sobre las historias y nuevas formas para personalizar los perfiles.

Meta anunció el lanzamiento de Instagram Plus, una suscripción paga que incorpora herramientas exclusivas dentro de la red social.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A diferencia de otros cambios implementados en los últimos años, la novedad no modifica el funcionamiento habitual de la app ni reemplaza ninguna función existente.

La plataforma continuará siendo gratuita para todos los usuarios, mientras que la iniciativa será una opción extra para quienes quieran acceder a beneficios adicionales , como conocer cuántas veces se volvió a ver una historia , extender su duración hasta 48 horas y crear audiencias personalizadas para cada publicación temporal.

Instagram Plus es una suscripción premium creada por Meta que agrega funciones exclusivas dentro de la app sin afectar la experiencia de los usuarios que continúan utilizando la versión gratuita.

El servicio fue diseñado para "ayudarte a expresarte, conectar más profundamente con tus amigos y personalizar tu experiencia de nuevas maneras", de acuerdo a lo que detalla el sitio web oficial de Meta.

Los nuevos recursos se dividen en tres ejes. El primero es "Acércate más a las personas que te importan" e incluye Story Spotlight para darle prioridad a tus publicaciones entre tus amigos y Super Hearts que envía corazones animados que estallan en la pantalla.

También se incorpora la posibilidad de extender la duración de las publicaciones efímeras hasta 48 horas (duplicando el tiempo habitual) y la creación de múltiples listas audiencias para compartir cada historia con grupos específicos de personas.

Millones Freepik Celular Freepik

Dentro de "Vista previa e Insights", se destaca Story Preview, diseñada para ver las historias de forma discreta. Además, aparecerá información sobre si alguien volvió a ver tu publicación efímera y un buscador para comprobar rápidamente si un usuario determinado vio una publicación.

Y en "Personaliza tu experiencia", podrás:

Elegí el ícono de Instagram que más te guste entre una selección exclusiva creada por la app y creadores de la plataforma.

que más te guste entre una selección exclusiva creada por la app y creadores de la plataforma. Fuente personalizada para la biografía

para la biografía Fija hasta seis publicaciones en tu perfil para destacar lo que más te importa

en tu perfil para destacar lo que más te importa Compartí publicaciones en tu perfil o en tus Stories destacadas sin que aparezcan en el feed de tus amigos

Cuándo llega a la Argentina la suscripción de Instagram

Según confirmó Meta, la suscripción ya inició su lanzamiento global el 4 de junio de 2026. Sin embargo, como suele ocurrir con las nuevas funciones de Instagram, la disponibilidad no será inmediata para todos.

El despliegue se realizará de forma gradual, por lo que algunas cuentas podrán acceder a Instagram Plus antes que otras dependiendo de factores como la versión de la app, el sistema operativo y la región específica donde se encuentre cada usuario.

"Y esto es solo el comienzo. Seguiremos incorporando nuevas funciones a Instagram Plus en los próximos meses. Estamos emocionados de que las pruebes", detallaron desde la compañía.