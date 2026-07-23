La Unión Europea golpea a Google con una multa récord de u$s1.015 millones y recrudece la tensión con EEUU

Bruselas concluyó que la tecnológica favoreció sus propios servicios en Search y limitó a desarrolladores en Play Store. La decisión reaviva la disputa con Washington y se suma a una sanción aplicada 20 días atrás.

La Unión Europea impuso este jueves a Google dos multas por un total de 890 millones de euros - aproximadamente u$s1.015 millones- , la sanción más alta aplicada hasta el momento bajo el Reglamento de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés). La decisión vuelve a poner presión sobre las relaciones comerciales entre Bruselas y Washington , en un contexto de fuertes críticas de la administración de Donald Trump a la regulación europea sobre las grandes tecnológicas.

La Comisión Europea, brazo ejecutivo del bloque, concluyó que Google incumplió la normativa en dos frentes distintos . Por un lado, le impuso una multa de 460 millones de euros por favorecer sus propios servicios en los resultados de Google Search. Además, la sancionó con otros 430 millones de euros por impedir que los desarrolladores que utilizan Play Store pudieran dirigir a los usuarios hacia otros canales de distribución.

"Es una decisión muy importante", afirmó la vicepresidenta de la Comisión Europea para el área digital, Henna Virkkunen, quien sostuvo que la medida busca "garantizar un terreno de juego equitativo" para todas las empresas que operan en internet.

Según detalló un comunicado oficial de la UE, la investigación determinó que "Google da un trato preferencial a sus propios servicios, incluidos los resultados de compras, hoteles, transporte y deportes, frente a los de terceros en Google Search , incumpliendo así sus obligaciones en virtud de la DMA ".

"Google muestra sus propios servicios de forma más destacada en los resultados de búsqueda, i ncluso en la parte superior de la página de resultados o mediante elementos visuales y filtros mejorados, mientras que los servicios similares de terceros no reciben el mismo nivel de visibilidad", ahondaron.

La segunda multa aplicada estuvo relacionada con que la DMA establece que "los desarrolladores de aplicaciones que distribuyen sus apps a través de Google Play deberían poder informar a los clientes —de forma gratuita— sobre ofertas alternativas, generalmente más económicas, y dirigirlos hacia esas ofertas para realizar compras, por ejemplo, en sitios web o tiendas de aplicaciones alternativas". En este sentido, la Comisión de la UE aseguró que "Google no cumplió con esta obligación".

"En particular, Google impide que los desarrolladores de aplicaciones comuniquen y promocionen libremente sus ofertas y celebren contratos con los usuarios a través de los canales de distribución que elijan, incluidas las tiendas de aplicaciones de terceros", justificaron.

Además de la sanción económica, el organismo de la UE instó a Google a adoptar medidas para "tratar los servicios de terceros que aparecen en los resultados de búsqueda de Google de manera justa y no discriminatoria en comparación con sus propios servicios" y que permitan "que los desarrolladores que distribuyen sus aplicaciones a través de Google Play Store, tanto técnica como contractualmente, comuniquen y promocionen libremente sus ofertas y celebren contratos con los usuarios no solo dentro de la tienda de aplicaciones Google Play, sino también fuera de ella".

"Google debe poner fin a estos incumplimientos y abstenerse de continuar con ellos en el futuro. Las decisiones adoptadas hoy envían un mensaje claro: no dudaremos en utilizar nuestras herramientas para proteger las oportunidades empresariales y de innovación que abrió la DMA", sentenció Virkkunen.

Google, una vez más sancionado por la UE.

La respuesta de Google

Google cuestionó la resolución y advirtió que su cumplimiento afectará algunas de las funciones más utilizadas por los usuarios europeos.

"Para cumplirla, nos vemos obligados a retirar funcionalidades de búsqueda en tiempo real que los europeos valoran, como la visualización instantánea de precios y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes, así como a desmantelar protecciones de seguridad en Google Play", protestó Kent Walker, presidente de asuntos globales de Google, en una declaración transmitida a la AFP.

La sanción llega en un momento delicado para la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos. Desde hace tiempo, la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, acusa a Bruselas de utilizar la regulación digital para perjudicar a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses e incluso ha amenazado con responder mediante la imposición de aranceles.

Además, la decisión se conoce pocos días antes del primer aniversario del acuerdo alcanzado entre Washington y Bruselas que contribuyó a reducir las tensiones comerciales entre ambas partes.

El Reglamento de Mercados Digitales comenzó a aplicarse en 2024 con el objetivo de limitar los abusos de posición dominante de las grandes plataformas digitales. Desde entonces, la Comisión Europea ya había sancionado a otras compañías estadounidenses. En 2025 impuso multas de 200 millones de euros a Meta y de 500 millones de euros a Apple.

Si bien es la primera vez que Google recibe una sanción por incumplir la DMA, la empresa ya acumula un extenso historial de multas en Europa. Entre 2017 y 2019 fue sancionada con un total de 8.200 millones de euros y, en septiembre del año pasado, recibió otra multa por 2.950 millones de euros.

Más sanciones sobre Google

Casi tres semanas atrás, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó una multa récord de u$s4.700 millones impuesta a Google por prácticas anticompetitivas vinculadas al sistema operativo Android, poniendo fin a un proceso judicial que se extendió desde 2018 y que incluyó dos apelaciones por parte de la compañía: "El Tribunal de Justicia rechaza la apelación presentada por Google y Alphabet (...) confirmando la sanción impuesta", señaló el fallo del máximo tribunal europeo.

El caso se originó en 2018, cuando el regulador antimonopolio de la Unión Europea acusó a Google de aprovechar la posición dominante de Android para limitar la competencia en el mercado. Según la investigación, la empresa presionaba a los fabricantes de teléfonos para que, a cambio de utilizar el sistema operativo, preinstalaran su motor de búsqueda y el navegador Google Chrome en los dispositivos.

Tras la sanción inicial, Google apeló la decisión ante el Tribunal General de la Unión Europea, el segundo órgano judicial más importante del bloque. No obstante, esa instancia confirmó la multa en 2022. Con el fallo de este jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazó la última apelación presentada por Google y Alphabet, dejando firme la sanción.