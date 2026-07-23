Video: conductor de camión en el Acceso Oeste cometió cinco infracciones al mismo tiempo en plena autopista + Agregar ámbito en









Un chofer fue detectado por la ANSV en el Acceso Oeste mientras circulaba de forma peligrosa: excedía la velocidad, usaba el celular y no respetaba normas básicas de seguridad.

El camión que cometió la infracción en plena autopista

Un operativo de control vial dejó al descubierto una situación de alto riesgo en una de las principales autopistas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires. Un conductor de camión fue sancionado tras ser detectado cometiendo cinco infracciones simultáneas mientras circulaba por el Acceso Oeste.

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El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 26, donde agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificaron al vehículo desplazándose por el carril rápido, algo que está prohibido para este tipo de rodados salvo en maniobras de sobrepaso.

Durante la inspección, los agentes constataron además que el conductor circulaba a una velocidad superior a la permitida, utilizaba el teléfono celular al volante, no llevaba colocado el cinturón de seguridad y presentaba la patente trasera ilegible, una falta que también dificulta la identificación del vehículo.

Un caso que refleja conductas de alto riesgo Las autoridades labraron las infracciones correspondientes y remarcaron la gravedad de la situación, especialmente por tratarse de un conductor profesional al mando de un vehículo de gran porte.

El uso indebido de carriles, combinado con el exceso de velocidad y la distracción al volante, constituye un escenario de alto peligro tanto para el propio conductor como para el resto de los usuarios de la vía.

Desde la ANSV recordaron que estos operativos forman parte de los controles dinámicos que se realizan sobre el transporte de cargas y pasajeros en los principales corredores viales del país, con el objetivo de reducir siniestros y reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito. El caso vuelve a poner el foco en la importancia de respetar las reglas básicas de conducción, especialmente en vehículos de gran tamaño, donde cualquier maniobra indebida puede tener consecuencias mucho más graves.