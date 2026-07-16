Waze y Gemini: las nuevas funciones de inteligencia artificial que llegan a la app

La plataforma de navegación suma rutas personalizadas, búsquedas por voz y un modo exclusivo para motociclistas diseñado por Google.

Muchas de las actualizaciones ya están disponibles para Android y iOS.

Waze incorporó nuevas funciones basadas en Inteligencia Artificial (IA) con la integración de Gemini , la tecnología de Google , para mejorar la experiencia de navegación de sus usuarios.

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La actualización suma herramientas que permiten personalizar rutas , realizar búsquedas mediante comandos de voz y reportar cambios en los mapas de una forma más sencilla.

Además, la app lanzó el modo moto , una función diseñada para motociclistas que crea recorridos específicos e incorpora alertas sobre posibles riesgos en la ruta.

Una de las principales novedades es la posibilidad de que Waze analice los recorridos habituales de cada usuario para ofrecer rutas más adaptadas a sus preferencias y mejorar los tiempos estimados de llegada.

El sistema tiene en cuenta los viajes anteriores y los patrones de tránsito de la zona para sugerir caminos que coincidan con la forma de manejar de cada persona. Por ejemplo, si uno suele elegir autopistas antes que calles con muchos semáforos o interrupciones, la app priorizará esas alternativas. Quienes prefieran utilizar la navegación tradicional podrán desactivar esta opción desde la configuración de la app.

Reportes conversacionales con Gemini

Una de las propuestas más destacadas llega gracias a la integración con Gemini. Ahora los usuarios pueden informar problemas del tránsito utilizando un lenguaje más natural, como si estuvieran manteniendo una conversación con la app.

Además, los conductores podrán sugerir cambios en el mapa, como una modificación en una dirección, un cierre de calle o una actualización en la numeración de una vivienda. Waze enviará esos datos a los editores locales para que sea verificada antes de actualizar la plataforma.

Modo "Menos conversación"

Waze incorporó una función pensada para quienes escuchan música o podcasts mientras manejan. El modo "Menos conversación" permite disminuir la cantidad de indicaciones por voz y hacer que los avisos sean más breves.

Aunque reduce las interrupciones, mantiene activas las alertas importantes, como peligros en la ruta, giros necesarios o cambios de carril. La herramienta ya comenzó a implementarse a nivel global para dispositivos Android e iOS.

Búsqueda de destinos mediante comandos de voz

Otra de las incorporaciones permite buscar lugares sin necesidad de escribir una dirección específica. A través del ícono de voz, los usuarios podrán realizar preguntas más abiertas utilizando Gemini.

Entre las opciones disponibles aparecen pedidos para encontrar una cafetería abierta en ese momento, un estacionamiento cerca del destino o localizar una estación de servicio con precios más bajos.

Luego de procesar la solicitud, Waze mostrará distintas alternativas y permitirá seleccionar el destino utilizando únicamente comandos de voz. Esta función comenzó a estar disponible para usuarios de Waze Beta en Android e iOS.

Modo moto en Waze: cuáles son sus nuevas funciones

Waze presentó un modo exclusivo que busca solucionar uno de los principales problemas de quienes utilizan vehículos de dos ruedas: las rutas diseñadas originalmente para autos no siempre son las más eficientes o seguras para motos.

Esta nueva herramienta utiliza IA para generar recorridos específicos, teniendo en cuenta las características de las motocicletas, como la posibilidad de circular por calles más angostas. El sistema incorpora atajos y restricciones para mejorar la precisión de los tiempos estimados de llegada.

Además, el "modo moto" suma alertas de seguridad específicas y puede advertir sobre baches, reductores de velocidad, pasos peatonales elevados, finales de banquina y puentes estrechos.

La actualización ya está disponible para usuarios de Android e iOS en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Filipinas y Malasia.