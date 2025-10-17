Lista de espera Starlink en Argentina: todo lo que necesitas saber

Las listas de espera en zonas geográficamente saturadas en Argentina son interminables y las nuevas instalaciones terrestres prometen aliviar la situación.

Desde que Starlink , el servicio de internet satelital de la empresa Space X , llegó a Argentina, las listas de espera han sido un problema. La propuesta innovadora de la compañía de Elon Musk llamó la atención de varios prospectos que decidieron solicitarla.

No obstante, Starlink presenta un gran problema: tiene una capacidad limitada de espacios para ofrecer por la poca infraestructura que tiene en el territorio argentino. Al tratarse de conexión satelital, el mecanismo es diferente a los servicios de internet tradicionales. Esto provoca que ciertas áreas de gran población como Buenos Aires o Córdoba, tenga listas de espera que parecen no terminar.

Si estaba dentro de tus planes contratar Starlink, no es la mejor época para hacerlo. En Argentina, el servicio enfrenta el fenómeno de listas de espera para nuevas activaciones en zonas donde la demanda supera a la capacidad disponible. Esto tiene relación directa con tres factores de suma importancia.

En primer lugar, la alta demanda concentrada no se da solamente en zonas rurales donde servicios tradiciones no llegan, sino también en áreas urbanas densas como el AMBA, Córdoba y otras provincias. Solicitaron el servicio en masa y la demanda superaron las expectativas de Starlink, pero también la capacidad , por lo que muchos aún siguen en lista de espera tras meses de haberlo pedido.

Por otro lado, Starlink divide su cobertura en celdas geográficas. Cada una tiene un límite de usuarios que puede atender sin perder la calidad del servicio. Cuando una celda está llena, agregar más usuarios significaría bajar la calidad de conexión para todos los demás. Es por esto que, para priorizar la calidad, Space X decide dejar a los nuevos en la lista de espera.

Y todavía más importante, es la limitación de infraestructura terrestre y satelital. Starlink trabaja con gateways (estaciones terrestres) que conectar los satélites con la red global de internet. El número, la ubicación y la capacidad son claves, y en Argentina hay muy pocos:

Chivilcoy

La Plata

Campana

Rio Negro

Salta

Con cinco gateways para atender tanto territorio es comprensible porqué las listas no parecen despejarse.

Respecto a los satélites: cada uno tiene un techo de cuántos usuarios y ancho de banda puede manejar en su área designada. Y aunque Starlink tiene demasiados, no son suficientes y no logran abastecer a todos los clientes que la solicitan.

Claramente, esto tiene consecuencias directas en los clientes. Muchos ya compraron el kit y no pueden activarlo, ya que les aparece el mensaje de lista de espera sin fecha definida. Starlink tiene pensado instalar más gateways y desplegar más satélites, pero aún no hay fecha para ello. Hasta el momento, las listas de espera permanecen como antes.