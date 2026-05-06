Otra aerolínea que suma Starlink a sus servicios internacionales

El mundo de la aeronavegación comienza a incorporar conexión a internet satelital durante sus vuelos, como una prestación extra para sus pasajeros.

La empresa SpaceX impulsa una red que permite cobertura global en movimiento.

En el último tiempo, la conectividad a bordo se convirtió en un eje central dentro del negocio aerocomercial. Las aerolíneas reforzaron sus servicios con internet satelital para responder a una demanda creciente de los pasajeros. La posibilidad de acceder a Wi-Fi durante todo el vuelo modifica la experiencia en rutas de larga distancia.

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La empresa Starlink avanza en acuerdos con distintas compañías aéreas para instalar su tecnología. El sistema funciona mediante satélites de órbita baja, que permiten una conexión más estable y veloz que las alternativas tradicionales. Este desarrollo gana terreno en vuelos internacionales, donde la conectividad resulta clave.

La industria aérea atraviesa una etapa de competencia centrada en los servicios a bordo. Las compañías incorporan internet de alta velocidad como parte de su propuesta para captar pasajeros. Este tipo de prestación deja de ser exclusiva de ciertas clases y se extiende a más usuarios.

La aerolínea Singapore Airlines definió la incorporación de Starlink, para mejorar su servicio de conectividad en vuelo. La empresa planea ofrecer una nueva solución de Wi-Fi, a partir del primer trimestre de 2027. Este avance apunta a elevar la calidad del acceso a Internet, durante todo el trayecto.

La compañía ya cuenta con uno de los esquemas de Wi-Fi gratuito más amplios dentro del sector. La integración con tecnología de SpaceX permitirá sumar mayor velocidad y estabilidad en la conexión. El servicio buscará garantizar continuidad desde el despegue hasta el aterrizaje.

La implementación alcanzará a los aviones Airbus A350-900 destinados a vuelos de larga distancia y ultra larga distancia. La flota de Airbus A380 también recibirá esta tecnología en etapas posteriores. El despliegue abarcará distintos segmentos de pasajeros dentro de la aerolínea.

Los clientes que podrán acceder al servicio incluyen:

suites

first class

business class

miembros pps club

socios krisflyer en premium economy y economy

La empresa proyecta completar la instalación del sistema en toda su flota hacia finales de 2029. Este cronograma contempla una incorporación progresiva de la tecnología en cada aeronave. El objetivo consiste en estandarizar la conectividad en todos sus vuelos internacionales.

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Starlink en el cielo: qué aerolíneas cuentan con el servicio de conectividad

La compañía Air France también suma internet satelital en sus vuelos internacionales. La empresa confirmó Wi-Fi gratuito en rutas que conectan Buenos Aires con Europa. El beneficio incluye todas las cabinas sin distinción de categoría y proyecta completar la cobertura total en su flota hacia fines de 2026.

Actualmente el acceso al Wi-Fi en Air France requiere la inscripción en Flying Blue. El registro no tiene costo y habilita la conexión durante todo el vuelo. Esta condición permite a los usuarios mantenerse conectados en trayectos intercontinentales. La aerolínea francesa complementa la conectividad con mejoras en confort. El hub principal de la compañía se encuentra en París y conecta con más de 1.000 destinos mediante su red y la alianza SkyTeam. Este esquema amplía las opciones para pasajeros que viajan desde Argentina hacia otros destinos.

La expansión global del servicio suma cada vez más compañías aéreas que adoptan esta tecnología para sus vuelos. Entre las aerolíneas que ya incorporan o anunciaron la conectividad de Starlink se encuentran: