Los 3 destinos turísticos de Argentina que no te podes perder en las vacaciones 2026, según la Inteligencia Artificial

Argentina es un país muy grande con múltiples lugares para conocer, pero en esta ocasión Chat GPT nos hizo un top 3 de imperdibles para las próximas vacaciones.

En Argentina hay muchos lugares turísticos que para conocer al menos una vez en la vida. Por lo general, para las vacaciones lo normal es pensar en la costa atlántica o el viajar al exterior, pero nuestro país esconde joyas únicas que miles de extranjeros vienen a ver todos los años.

Por eso, la inteligencia artificial hizo un ranking de los mejores destinos para visitar este 2026 en Argentina , se incluyen lugares para todos los gustos, cada uno con características únicas y una energía de desconexión total, que es necesaria para las vacaciones renovadoras.

Estos son los tres lugares que tenés que visitar si o si en 2026, según la inteligencia artificial:

El Perito Moreno es uno de los glaciares más famosos del mundo. Su imponente pared de hielo de más de 70 metros de altura y el espectáculo de los desprendimientos lo convierten en un lugar único que miles de turistas vienen a ver año tras año.

Según la IA, es un destino imperdible porque permite ver de cerca la hermosura de la Patagonia. Además, ofrece caminos seguros para distintos recorridos, excursiones en barco e incluso la posibilidad de caminar sobre el hielo. Una experiencia que tenés que vivir si o si.

cataratas del iguazu

Cataratas del Iguazú – Misiones

Son consideradas una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo.

Las Cataratas del Iguazú son un espectáculo de 275 saltos de agua rodeados por una selva subtropical que te transporta a otra dimensión. La Garganta del Diablo es el punto más impresionante y fotografiado del parque. También es un destino popular entre los turistas

La IA destaca que es un destino que combina naturaleza, biodiversidad y aventura. Entre caminos, paseos en lancha y avistamiento de fauna, Puerto Iguazú ofrece una experiencia única e inmersiva que atrae a visitantes de todo el mundo.

viñedos de mendoza

Mendoza y sus viñedos – Cuyo

Mendoza es el corazón de Argentina y una de las capitales mundiales del vino. Sus bodegas ofrecen degustaciones, recorridos y experiencias gastronómicas con vista a la Cordillera de los Andes. Un viaje obligatorio si sos fanático del vino y querés ver los orígenes.

Según la IA, la provincia no solo es ideal para el turismo y las degustaciones, sino también para actividades al aire libre: trekking, rafting, cabalgatas y visitas al Aconcagua, la montaña más alta de América. Otro de los destinos más recurrentes por turistas.

En cada ubicación se encuentra una parte especial del país. Cada rincón es único y a la vez, no deja de ser Argentina.