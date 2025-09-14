Industria textil en crisis: récord de compras al exterior y el "fenómeno Shein" que ya llegó a Avellaneda y Once

La industria textil atraviesa un proceso de transformación acelerada. En un contexto de fuerte crecimiento de la importación de indumentaria, los fabricantes locales buscan sostener su producción y competir tanto en el mercado interno como en el externo, enfrentando costos elevados y márgenes cada vez más ajustados.

Los argentinos que viajaron al exterior en 2025 batieron todos los récords de consumo de ropa. De acuerdo a un reciente informe, entre enero y julio gastaron u$s2.196 millones , un 111% más que en 2024 y 14% por encima del récord de 2017. En paralelo, las compras bajo el sistema Puerta a Puerta crecieron 258% en el semestre, alcanzando u$s408 millones , un avance que triplicó el de las importaciones por el régimen general. Este aumento también se refleja en Avellaneda y Once , donde crece la proporción de ropa importada en los locales mayoristas, desplazando participación de la producción nacional.

El dato que relevó la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) puso en evidencia la situación de los comerciantes de Avellaneda y Once , zonas tradicionales de la venta mayorista de ropa nacional, donde reportan un creciente porcentaje de prendas importadas . Este cambio que pudo verificar Ámbito está alterando el equilibrio del negocio: el canal que solía ser el refugio de la industria textil argentina ahora se nutre cada vez más de productos importados , aunque sí vale destacar que suelen ser más caros que los artículos nacionales.

El desembarco indirecto de marcas de fast fashion internacionales en estos polos comerciales genera preocupación en algunos fabricantes nacionales. Dicho movimiento implica una transformación estructural en la cadena de valor de la moda argentina, empujando a las marcas locales a redefinir sus estrategias de producción y competitividad, pero también a fabricar menos.

"Creció muchísima la cantidad de ropa importada. A esto se suma la temporada, y también lo noté mucho en la ropa de entrenamiento. Locales que vendían otra cosa, ahora todos traen. Para el fabricante textil hoy la economía no ayuda . La discusión no es importación si o importación no: los fabricantes nacionales deberíamos tener condiciones reales que nos permitan competir dignamente en otros países, nada más", expresó Juliana Coria , una de las influencers que se dedica a realizar tours de compras en en Once. Comentó que además de China, también se pueden ver prendas originarias de Taiwán y Turquía.

Ailín Bonincontro es creadora de Kitana Oficial y habló con Ámbito comentando su propia visión: "Este año decidí no hacer bikinis por ejemplo, porque sale el triple fabricarla que una bikini de Shein. Al haber tanta competencia, te das cuenta que tenés que bajar un poco los precios. Mi estrategia como emprendedora es apuntar a vender barato y destacarme por diseños y vender mucho volumen. Si no vendo volumen no le doy trabajo a las personas en los talleres porque no sobreviven con poca mercadería".

Boom del sistema puerta a puerta

El informe de la Cámara de la Indumentaria también hizo foco en el crecimiento exponencial del sistema puerta a puerta, que permite importar productos de manera directa mediante servicios postales o de mensajería. Solo en julio de 2025 las compras bajo este régimen crecieron 30% respecto al mes anterior y un asombroso 390% en comparación con julio de 2024.

En los primeros siete meses del año, el volumen importado alcanzó u$s408 millones, un 258% más que en el mismo lapso de 2024. Según la CIAI, este ritmo de crecimiento “triplicó el avance de las importaciones de prendas que ingresan por el régimen general”, lo que confirma un acceso cada vez mayor de los consumidores a las compras directas al exterior, sin intermediarios ni cadenas locales de comercialización.

Captura de pantalla 2025-09-11 110904

El reclamo de la industria textil

La contracara de este boom de consumo de ropa importada es un mercado interno deprimido. De acuerdo al último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pyme cayeron 2,2% mensual en agosto, y el rubro textil e indumentaria se derrumbó 4,3% intermensual desestacionalizada.

"La reducción de aranceles,excenciones a los envíos "puerta a puerta" y relajamiento de controles, se implementaron sin bajar impuestos a la producción nacional para nivelar la cancha y así dejar competir a la industria locala. Estas medidas ya se traducen en la pérdida sostenida de puestos de trabajo: cada mes se destruyen aproximadamente 1.500 empleos formales e la industria. La industria de la moda argentina da trabajo a 540.000 familias en todo el país", reclamaron desde la Cámara de la Indumentaria en un extenso comunicado.