Un estudio revela un recorte generalizado en áreas sociales, mientras crece el presupuesto de inteligencia y el peso de la deuda.

El gasto público cayó 31% en lo que va del año y el ajuste golpea salud, educación y obra pública

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) difundió un informe sobre la Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional que refleja la magnitud del ajuste implementado en 2025 . Entre enero y agosto, el gasto total cayó -31% en términos reales respecto al mismo período de 2023, con recortes que impactan en salud, educación, ciencia, seguridad social, desarrollo productivo, transporte y obra pública .

El estudio advierte que, en contraste, la Secretaría de Inteligencia del Estado aumentó su ejecución en un 23% , mientras que los Servicios de Deuda Pública concentran un 9% del gasto total .

En salud , la Superintendencia de Servicios de Salud recortó un -56% , los hospitales nacionales entre -30% y -38% , el Instituto Malbrán -26% y la ANMAT -27% . Programas críticos de atención y prevención presentan caídas de hasta -100% , con la excepción del programa de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica , que creció +41% .

En el área de seguridad social y programas sociales , la ANSES ejecutó un -7% , la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia un -72% , el INAES -75% , y partidas como Comedores Comunitarios y Merenderos (-74%) , Primera Infancia (-89%) y el Plan Nacional de Protección Social y Economía Social (-100%) quedaron prácticamente desfinanciados.

En educación , programas como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvieron ejecución nula (-100%) , mientras que el Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles cayó -88% y las becas y formación docente entre -77% y -79% . En ciencia y tecnología, el CONICET recortó -29% , la CONAE -40% , el INTA -37% , el INTI -44% y el programa de Promoción de la Investigación e Innovación -83% .

La producción y la obra pública también muestran fuertes bajas: la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo -76%, la CNEA -39%, el ENRE -24% y el ENARGAS -26%. En transporte e infraestructura, la ejecución fue prácticamente nula, con caídas de entre -89% y -100% en pavimentación, cuencas, túneles y puentes. Además, las transferencias a provincias se redujeron entre -98% y -100%, con la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

Finalmente, las fuerzas de seguridad sufrieron recortes de entre -29% y -32%, mientras que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tuvieron bajas de entre -17% y -21%.

En síntesis, el CEPA concluye que la administración nacional atraviesa un escenario de reducción drástica del gasto público, que compromete la continuidad de programas esenciales en un contexto de crisis económica y social, mientras se incrementa el presupuesto en inteligencia y se sostiene el peso de la deuda pública.