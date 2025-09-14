El Gobierno decretó feriado el 15 de septiembre: a qué se debe y quienes podrán aprovecharlo







En un mes con pocos feriados, habrá varios afortunados en el país que tendrán un día libre que les regalará un fin de semana largo.

Septiembre no se destaca por los feriados, pero habrá varios afortunados que gozarán de un fin de semana largo.

En medio del calendario de feriados que ordena el año, septiembre suma una jornada especial que no es de alcance nacional. Este 15 de septiembre habrá un día no laborable que solo podrán aprovechar ciertos distritos y que responde a celebraciones propias de cada región.

Aunque no figura entre los feriados a nivel nacional, sí está confirmado en el listado oficial como un día no laborable local. Ese día algunas provincias y municipios interrumpirán su actividad administrativa y comercial para conmemorar fechas significativas de su historia o de fuerte arraigo religioso.

A qué se debe el feriado del 15 de septiembre de 2025 El lunes 15 de septiembre habrá feriados en varios puntos de la provincia de Buenos Aires se conmemora la fiesta patronal de Nuestra Señora de los Dolores en la ciudad de Dolores, que cada año convoca a miles de vecinos y peregrinos.

Además, en provincias como Córdoba algunas localidades participan de celebraciones en torno a la Virgen de los Dolores y han previsto jornadas no laborables en sus respectivas jurisdicciones. En todos los casos se trata de asuetos de alcance provincial o municipal: la actividad privada y los servicios básicos pueden funcionar con normalidad salvo que el propio municipio comunique otra cosa.

Se trata de un feriado de alcance exclusivamente provincial y municipal, por lo que solo quienes residan o trabajen en estas zonas podrán aprovechar el descanso siempre y cuando su empleador se lo permita. En el resto del país la jornada se desarrollará con normalidad. Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

