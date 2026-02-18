Microsoft anunció que invertirá u$s50.000 millones en IA en el "Sur Global" + Seguir en









La compañía fundada por Bill Gates confirmó en Nueva Delhi un ambicioso plan de inversión hasta el final de la década para impulsar el desarrollo de inteligencia artificial en países emergentes y de bajos ingresos.

El anuncio se realizó en un foro internacional sobre IA en la capital india y se suma a los u$s17.500 millones que la empresa ya había comprometido para expandir su infraestructura tecnológica en ese país durante 2025

En una cumbre sobre inteligencia artificial (IA) realizada en Nueva Delhi, Microsoft anunció una inversión de u$s50.000 millones en el "Sur Global" para potenciar la expansión de la IA en la región. El plazo de inversión es hasta el final de la década, en poco más de cuatro años.

La empresa se refiere al "Sur Global" a los países en vías de desarrollo, emergentes y de bajos ingresos, principalmente del hemisferio sur. El evento realizado en la capital de la India reúne a altos ejecutivos de alto rango de la IA, uno de los principales motores de la economía global.

En el mismo evento durante 2025, la empresa de la que Bill Gates es el dueño había anunciado inversiones en IA por valor de u$s17.500 millones en la India, una apuesta por el mercado digital que más rápido crece en el mundo.

Entre la euforia y el escepticismo, la volatilidad por la inteligencia artificial borró u$s1,5 billones de Microsoft, Meta y Amazon Microsoft azure La volatilidad que genera la contradictoria mezcla de euforia y escepticismo por la Inteligencia Artificial ya borró de un plumazo u$s1,5 billones en apenas semanas. Las víctimas fueron compañías como Microsoft, Meta y Amazon, cuyas acciones cayeron hasta 16%.

Pese a registrar incrementos sustanciales superiores a los 450% en los últimos cuatro años, motivados por el auge de la IA, la transformación económica que genera la nueva herramienta ha incrementado el riesgo por parte de los inversores.

Ocurre que abunda en el mercado un profundo escepticismo de que los cientos de miles de millones de dólares que los gigantes tecnológicos están invirtiendo cada año en el segmento IA vayan a producir grandes beneficios en un futuro próximo. Las dudas se trasladaron al mundo financiero en las últimas semanas. Las acciones de Microsoft y de Amazon cayeron más de 16% cada una, con esta última sumida en la peor racha de pérdidas en 20 años. Pero no son las únicas. También Alphabet, considerada como la mayor ganadora en IA, ha bajado un 11% desde su reciente máximo. Y Meta ha caído un 13% desde un repunte impulsado por los beneficios. El sitio especializado Bloomberg En Línea estimó un total de casi u$s1,5 billones en valor de mercado que han abandonado a las principales empresas del sector, empujando al Nasdaq 100 a territorio negativo para el año. Las ansiedades se recuestan sobre la duda de si la IA es una burbuja a punto de estallar o no. Y que, de acuerdo a los últimos informes de resultados, las empresas aún no muestran signos de ganancias en relación al gasto invertido.