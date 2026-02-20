Nvidia ultima detalles de su megainversión en OpenAI

Sería de unos u$s30.000 millones. Aunque surgen dudas de su compromiso de alcanzar los u$s100.000 millones.

Según varios medios económicos, OpenAI está a punto de cerrar una nueva ronda de financiación de al menos 100.000 millones de dólares, que podría valorar al creador de ChatGPT en alrededor de 850.000 millones de dólares.

Nvidia estaría a punto de finalizar una inversión de 30.000 millones de dólares en OpenAI, destinada a reemplazar un compromiso de 100.000 millones de dólares anunciado en septiembre , informó el jueves el Financial Times, que citó fuentes cercanas al expediente.

Este acuerdo, que se inscribiría en una muy esperada ronda de financiación de OpenAI, podría "cerrarse este fin de semana", según el diario británico. Contactada por la AFP, Nvidia declinó hacer comentarios.

De confirmarse el negocio, el valor destinado seguiría siendo una inversión masiva, pero también una clara revisión a la baja de la alianza entre la empresa matriz de ChatGPT y el número uno mundial de chips para inteligencia artificial.

A finales de enero, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang , había descartado la idea de que existieran dudas internas sobre el acercamiento entre ambas empresas.

"Eso es un disparate total. Vamos a hacer una enorme inversión en OpenAI", aseguró durante una rueda de prensa improvisada en plena calle en Taiwán, en reacción a la información del Wall Street Journal, que afirmaba que el proyecto de 100.000 millones de dólares había sido suspendido.

Este proyecto, revelado en septiembre por ambas empresas, causó un gran revuelo, desatando el entusiasmo de algunos inversores y el escepticismo de otros ante estos mecanismos de financiación circular que corrían el riesgo de alimentar una burbuja.

Anthropic, el rival de OpenAI, acaba de cerrar una recaudación de 30.000 millones de dólares, que llevó la valoración del creador de Claude a 380.000 millones de dólares.