Megacumbre de IA: el debate por el futuro y el incómodo momento entre los jefes de ChatGPT y Claude

Un gesto entre los CEOs de OpenAI y Anthropic durante la foto oficial en Nueva Delhi se volvió viral y expuso la tensión entre dos de las startups más influyentes del sector. La cumbre es clave para el desarrollo de la IA.

Sam Altman y Dario Amodei protagonizaron un momento incómodo en la cumbre global de IA en India al negarse a tomarse de la mano. El gesto reavivó la rivalidad entre OpenAI y Anthropic.

La rivalidad entre los gigantes emergentes de la inteligencia artificial quedó expuesta en un gesto que rápidamente se volvió viral. Durante la cuarta Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial en Nueva Delhi, los CEOs de OpenAI y Anthropic evitaron tomarse de la mano en la tradicional foto grupal del evento.

Los protagonistas fueron Sam Altman y Dario Amodei, quienes debieron posar uno al lado del otro junto a otros líderes tecnológicos y autoridades políticas. Mientras el resto de los asistentes levantó los brazos enlazados en señal de unidad, ambos ejecutivos rompieron la cadena y alzaron los puños por separado.

El momento fue captado en video y se propagó rápidamente en redes sociales, donde usuarios y referentes del sector comentaron la escena con tono irónico.

Altman lidera OpenAI, creadora de ChatGPT, mientras que Amodei está al frente de Anthropic, desarrolladora del chatbot Claude. Ambos compiten directamente en el mercado de modelos de lenguaje avanzados y han mantenido diferencias públicas sobre enfoques de negocio, seguridad y velocidad de desarrollo.

Amodei fue vicepresidente de investigación de OpenAI hasta comienzos de 2021, cuando dejó la compañía para cofundar Anthropic junto a otros exintegrantes del equipo. Desde entonces, las dos empresas se consolidaron como actores centrales en la carrera global por la inteligencia artificial generativa.

Durante la foto oficial en Nueva Delhi, los ejecutivos estuvieron flanqueados por el primer ministro indio, Narendra Modi, y el empresario Pratyush Kumar. En la misma fila también se encontraba Sundar Pichai, CEO de Google.

“Esto es muy divertido. Nada puede hacer que Sam y Dario se tomen la mano, ni siquiera el primer ministro indio”, escribió en la red social X el usuario Yuchen Jin. El legislador indio Milind Deora también ironizó: “Todos los demás se tomaron las manos. @ChatGPTapp y @claudeai lo mantuvieron estrictamente profesional”, publicó junto a un emoji de guiño.

El contexto: gobernanza y regulación global

El episodio ocurrió en el marco de la cuarta cumbre global de IA, que reúne a líderes políticos, empresarios y expertos para debatir cómo regular el desarrollo acelerado de esta tecnología.

El encuentro, que se celebra por primera vez en el Sur Global, busca avanzar en consensos sobre gobernanza, innovación responsable y sostenibilidad. Entre los asistentes figuran el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Argentina no participa del evento.

Uno de los ejes centrales es el equilibrio entre innovación y regulación, en un contexto en el que Estados Unidos y China concentran buena parte de la infraestructura y la inversión en inteligencia artificial.

Más allá del tono distendido de las reacciones en redes, el gesto entre Altman y Amodei reflejó la intensa competencia que atraviesa al sector. En un escenario donde la carrera por modelos más potentes, seguros y rentables se acelera, la rivalidad entre OpenAI y Anthropic ya no se limita a documentos técnicos o conferencias: también se cuela en las fotos oficiales.