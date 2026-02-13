Hollywood vs la Inteligencia Artificial: el reclamo de la industria tras un video con Tom Cruise y Brad Pitt

Los clips han inundado las redes sociales y los usuarios también han estado publicando escenas basadas en programas y películas como El Señor de los Anillos, Seinfeld, Avengers y Breaking Bad.

Polémica por el uso de la imagen de Brad Pitt y Tom Cruise.

La Motion Picture Association (MPA) , organismo que representa a los grandes estudios de Hollywood , denunció públicamente a la herramienta de inteligencia artificial Seedance 2.0 por el “uso no autorizado de obras protegidas por derechos de autor”.

El reclamo surgió luego de que se viralizara en redes un video generado por IA en el que Tom Cruise y Brad Pitt aparecen peleando en una azotea, una escena que encendió las alarmas dentro de la industria del entretenimiento.

Desde la asociación cinematográfica fueron contundentes y exigieron que la empresa tecnológica vinculada a ByteDance, propietaria de TikTok, detenga de inmediato esta clase de producciones . Charles Rivkin , presidente de la MPA, aseguró que se trata de un uso masivo de material protegido y advirtió que estos avances tecnológicos podrían afectar seriamente el modelo tradicional de producción audiovisual si no existen límites claros.

El video fue creado por el realizador irlandés Ruairi Robinson , quien explicó que la escena nació a partir de un simple comando escrito en la plataforma.

Tras la polémica, el director publicó nuevas versiones del clip y defendió el experimento creativo, mientras crece el debate sobre hasta qué punto la IA puede replicar rostros, voces y estilos cinematográficos sin autorización.

La respuesta de ByteDance

Según ByteDance, se están tomando medidas para abordar aún más los riesgos e implementará políticas sólidas, mecanismos de monitoreo y procesos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones locales.

ByteDance ha promocionado su nueva herramienta de inteligencia artificial como una herramienta que ofrece "una experiencia inmersiva ultrarrealista".