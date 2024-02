Nintendo demanda al popular emulador Yuzu por piratería

Nintendo of America , subsidiaria de Nintendo Co, la sede japonesa, demandó a Tropic Haze , la entidad que posee, desarrolla y opera ''Yuzu'', un emulador de juegos de Nintendo Switch con los que se puede jugar en PC .

En dicha demanda, Nintendo of America utilizó a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom como ejemplo de un videojuego que fue distribuido ilegalmente una semana y media antes de su lanzamiento oficial.