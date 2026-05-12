Spotify lanza con un Wrapped histórico: cómo acceder a las estadísticas de escucha desde el día que te registraste

La plataforma de música más grande vuelve con una propuesta personalizada en el marco de los festejos por sus 20 años. El formato Wrapped vuelve con cambios, luego de que la edición 2025 fuera la más exitosa hasta el momento: superó los 200 millones de usuarios activos durante las primeras 24 horas.

Spotify lanzá una recopilación histórica de los datos de escucha de sus usuarios.

Spotify volvió a apostar por la nostalgia y las experiencias personalizadas para reforzar el vínculo con sus usuarios. En el marco de los festejos por su 20° aniversario, la plataforma lanzó una herramienta temporal que permite revisar distintas estadísticas históricas de cada cuenta , desde la fecha exacta en que se creó el perfil hasta el artista más reproducido por cada oyente en todos sus años en la plataforma.

Para acceder, los usuarios deben ingresar a Spotify y buscar “Spotify 20” o “Fiesta del año(s)”. También puede abrirse directamente desde el enlace habilitado por la compañía.

La nueva función se inspira claramente en el fenómeno de Wrapped , también revela cuál fue el primer artista escuchado por cada usuario y genera una playlist personalizada con los temas más reproducidos a lo largo del tiempo .

Una de las funciones del nuevo Wrapped histórico permite ver cuál es el artista más escuchado en la historia del usuario.

Entre las funciones más llamativas aparece una lista personalizada con las 120 canciones más escuchadas por cada usuario, incluyendo la cantidad de reproducciones de cada tema. La experiencia también suma estadísticas sobre el total de canciones diferentes escuchadas dentro de la plataforma.

En línea con la lógica social que convirtió a Wrapped en un fenómeno viral, Spotify permite compartir tarjetas con estadísticas personalizadas y listas de reproducción tanto en redes sociales como con otros usuarios dentro de la aplicación.

La compañía confirmó que la función está disponible a nivel global, aunque solo permanecerá activa durante seis semanas.

WhatsApp Image 2026-05-12 at 10.48.09 AM La nueva función se encuentra disponible globalmente.

Spotify celebra su 20° aniversario

Como parte de las celebraciones por sus dos décadas, la plataforma también difundió recientemente rankings con los artistas, álbumes, canciones y podcasts más escuchados hasta ahora. Entre los nombres destacados volvió a aparecer Taylor Swift como la artista más reproducida del servicio.

Wrapped, el tradicional resumen anual de Spotify, se convirtió en uno de los principales motores de engagement de la empresa. Según datos compartidos por la compañía, la edición 2025 fue la más exitosa hasta el momento: superó los 200 millones de usuarios activos durante las primeras 24 horas y registró un crecimiento del 19% frente a la edición de 2024, que había recibido críticas por su fuerte integración con herramientas de inteligencia artificial.

Además, Spotify aseguró que los usuarios compartieron sus resúmenes personalizados más de 500 millones de veces en distintas plataformas sociales.