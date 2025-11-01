Nuevas opciones de personalización en WhatsApp: suman portadas a los perfiles de la App







La aplicación de mensajería intenta acercarse a las características de perfil que tienen otras aplicaciones. Esta nueva función aportarían una identidad visual más completa.

La nueva actualización de WhatsApp dejará personalizar más el perfil personal.

Por más de ser una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo, WhatsApp todavía ofrece pocas opciones para personalizar el perfil y construir una identidad visual sólida, a diferencia de lo que ocurre en redes como Instagram o Facebook.

En un contexto donde la imagen digital es una extensión directa de la identidad personal, la app está empezando a incorporar nuevas funciones estéticas, como la posibilidad de agregar portadas al perfil. Esta actualización apunta a que cada usuario pueda expresar su estilo y hacer que su cuenta se vea más coherente con su presencia en otras plataformas.

app whatsapp Cómo funcionan las portadas de WhatsApp La nueva función permite colocar una imagen de portada detrás de la foto de perfil, de forma muy similar a las portadas de Facebook. Esta imagen se visualizará cuando alguien acceda al perfil, brindando una apariencia más completa y personalizada.

Según las primeras versiones beta, los usuarios podrán elegir la portada desde el menú de configuración: solo hay que ir al perfil, tocar el área de la foto y seleccionar una imagen de la galería o sacar una foto nueva. Además, se podrán cambiar o eliminar fácilmente desde el mismo menú en cualquier momento.

WhatsApp también incluirá opciones de privacidad para controlar quién puede ver la portada. Al menos en su primera versión, los usuarios podrán elegir entre tres configuraciones: Todos, Mis contactos o Nadie. Esto permitirá mantener el control sobre qué personas pueden visualizar la imagen, aunque por ahora no habrá una opción para excluir contactos específicos.

Con esta actualización, la app busca reforzar su costado visual y acercarse más a las redes sociales, ofreciendo un perfil más atractivo y personalizable sin alterar su esencia de mensajería privada. Cuándo llegan las portadas a WhatsApp La función todavía no está disponible para todos los usuarios, ya que se encuentra en fase de prueba (beta) en la versión 2.25.32.2 de Android. Actualmente, solo algunos usuarios que participan del programa beta pueden acceder a esta nueva herramienta. WhatsApp planea lanzar la actualización de forma progresiva en las próximas semanas, primero en Android y luego en dispositivos iOS. Aunque no hay una fecha exacta confirmada, se espera que la función llegue a todos los usuarios antes de fin de año si las pruebas avanzan sin inconvenientes. Cabe destacar que las cuentas de WhatsApp Business ya contaban con una opción similar para agregar imágenes de cabecera o banners, pero esta es la primera vez que la función se extiende a los perfiles personales. Con este cambio, WhatsApp da un paso más hacia la integración con el ecosistema de Meta, que busca mantener una coherencia estética entre sus plataformas y ofrecer más opciones de personalización sin perder la simplicidad que caracteriza a la app de mensajería más usada del mundo.

