Acuerdo entre Disney y Sora: qué podrán hacer los usuarios con los personajes

Una alianza de mil millones permitirá a usuarios generar contenido con más de 200 dibujos animados de la empresa.

Disney firmó un acuerdo para que OpenAI pueda usar sus personajes en la creación de contenido.

Una alianza millonaria abre la puerta para que fans generen contenido con más de 200 personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars en Inteligencia Artificial. El gigante del entretenimiento y Open AI sellaron un pacto que promete cambiar la manera en que el público interactúa con universos icónicos como Mickey Mouse, Iron Man o Darth Vader.

Tras años de debates sobre derechos de autor y tecnología, este acuerdo marca un punto de inflexión para la industria del entretenimiento y la inteligencia artificial. Aunque todavía quedan incógnitas sobre límites creativos y reglas de uso, la expectativa crece entre usuarios curiosos y creadores de contenido digital.

inteligencia artificial Imagen creada con IA El acuerdo millonario entre Disney, Sora y ChatGPT Este jueves, Walt Disney Company y Open AI anunciaron un acuerdo de licencia de tres años que incluye una inversión de USD 1.000 millones por parte de Disney en la empresa detrás de Chat GPT. La alianza convierte a Disney en el primer socio de contenido importante para Sora, la plataforma de generación de videos cortos impulsada por IA de Open AI, y también extiende derechos para que Chat GPT Images cree imágenes basadas en las mismas propiedades.

Se anunció que más de 200 personajes de diversas franquicias, incluyendo Disney clásico, Marvel, Pixar y Star Wars, quedarán disponibles para generar contenido bajo parámetros definidos por los acuerdos de licencia.

open ai médico inteligencia artificial Disney también aprovechará la relación para integrar herramientas de Open AI en sus propios procesos internos, utilizar Chat GPT para empleados y desarrollar nuevas funciones en plataformas como Disney+, lo que sugiere una fusión creciente entre creación de contenido y herramientas de IA.

Qué podrán hacer los usuarios de Sora con los personajes de Disney Gracias a este pacto, los fans podrán crear y compartir videos cortos generados por IA protagonizados por personajes clásicos y contemporáneos. Eso significa, por ejemplo, que alguien podría pedir en texto a Sora que muestre a un fan interactuando con Stitch surfista o a un grupo de personajes de Pixar en una escena inventada por el usuario. Open AI (1) Los usuarios podrán generar clips animados basados en sus propias indicaciones, algo que hasta ahora se veía más en fanart no oficial que en productos autorizados. Una parte interesante del anuncio fue que algunos de estos videos generados por la comunidad también podrían verse en Disney+, lo que abre una puerta para que creadores amateur vean su contenido alojado en una plataforma masiva.

