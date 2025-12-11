Sam Altman reveló cómo la IA se volvió clave en su vida como padre primerizo + Seguir en









El director ejecutivo de OpenAI contó que ChatGPT se convirtió en una herramienta cotidiana para atravesar las dudas y temores de la paternidad, y advirtió sobre los desafíos éticos y laborales que acompañan el avance de la inteligencia artificial.

Sam Altman, una de las figuras más influyentes del ecosistema tecnológico global, sorprendió este jueves al admitir que la llegada de su primer hijo modificó no solo su rutina sino también su forma de relacionarse con la inteligencia artificial. Durante una entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon, el CEO de OpenAI confesó que se apoya de manera constante en ChatGPT para resolver inquietudes del día a día como padre.

Altman relató un episodio que lo marcó recientemente: en una reunión social escuchó que el bebé de seis meses de una pareja ya estaba gateando. Automáticamente, pensó que su propio hijo -de la misma edad- podía estar atrasado en su desarrollo. “Me fui al baño preocupado, pensando si iba a tener que llamar al pediatra al día siguiente”, recordó entre risas.

Frente a ese momento de ansiedad, recurrió a ChatGPT, que lo tranquilizó con información sobre los distintos ritmos de crecimiento infantil. Esa dinámica, contó, se volvió frecuente. Aunque reconoce que a veces le genera pudor hacer preguntas triviales o íntimas, la amplitud de respuestas que ofrece la herramienta terminó convirtiéndola en un soporte cotidiano.

“Hoy me costaría imaginar cómo hubiera sido atravesar los primeros meses con un recién nacido sin la IA”, admitió, aunque también reconoció que generaciones enteras lo hicieron sin inconvenientes. Altman y su esposo, Oliver Mulherin, anunciaron el nacimiento de su hijo en febrero y mantienen su vida privada lejos de la exposición pública.

Cómo ve Altman el futuro del empleo ante la expansión de la IA Más allá de lo personal, el ejecutivo volvió a referirse al impacto laboral de la inteligencia artificial. En una conversación reciente con el comentarista Tucker Carlson, sostuvo que los primeros puestos en verse desplazados no serán los de profesiones altamente especializadas, sino aquellos vinculados al soporte técnico y la atención al cliente.

Según Altman, los modelos de IA ya superan a los humanos en esas tareas, lo que anticipa un “desplazamiento masivo”. No obstante, aclaró que el proceso no derivará necesariamente en un quiebre del mercado laboral: a su criterio, el ritmo de transición será lo suficientemente gradual como para evitar disrupciones. Como ejemplo mencionó a los programadores, que gracias a la IA hoy producen mucho más código que antes. Las preocupaciones éticas que lo desvelan Aunque es uno de los principales impulsores de la tecnología, Altman admite que el desarrollo de la IA le genera un peso emocional considerable. Dijo que muchas noches no logra dormir bien porque en OpenAI se toman decisiones pequeñas pero decisivas que afectan a cientos de millones de usuarios. Asimismo, aseguró que su aspiración es que los sistemas reflejen una “visión moral colectiva”, una tarea que considera monumental en un mundo atravesado por valores y expectativas muy diversas. Aun así, el ejecutivo mantiene una mirada optimista: para Altman, la inteligencia artificial representa una oportunidad para que millones de personas sean más productivas, más creativas o alcancen descubrimientos científicos que hace apenas unos años parecían lejanos.