Un gigante de tecnología en la nube lanza financiamiento para startups argentinas: qué hay que hacer para calificar

Amazon Web Services otorgará créditos por u$s48 millones para acceder a sus servicios de computación en la nube. Está enfocado en emprendimientos en etapa temprana. Recibirán soporte técnico y capacitación.

La nueva convocatoria del programa AWS Activate es para startups con menos de 10 años de antigüedad.

Amazon Web Services (AWS), la plataforma de computación en la nube más grande del mundo, anunció una iniciativa clave para el ecosistema tecnológico argentino: ofrecer hasta u$s48 millones en créditos para startups de todo el país a través del programa global AWS Activate.

Con esta iniciativa, las startups argentinas obtendrán acceso a créditos para trabajar con servicios de computación en la nube para la creación de productos nuevos, optimizar el rendimiento empresarial, gestionar riesgos y controlar costos, se informó. Además, recibirán soporte técnico y capacitación.

La iniciativa es resultado de una colaboración público-privada con el Ministerio de Desarrollo Productivo , gobiernos provinciales y agencias estatales y llega en un momento de repunte en el financiamiento emprendedor local, tras años de vaivenes económicos y una lenta recuperación del interés del capital de riesgo.

La propuesta, difundida por AWS, contempla hasta u$s100.000 por startup en créditos de nube, además de soporte técnico, capacitación y herramientas de gestión empresarial.

El objetivo declarado por la compañía es impulsar la transformación digital, acelerar el crecimiento de nuevas empresas tecnológicas y fortalecer el desarrollo innovador en Argentina .

“Este anuncio representa nuestro compromiso de colaborar con los gobiernos y nivelar el campo de juego para fundadores de startups en todo el país”, afirmó Lorena Zicker, líder de AWS para el Sector Público en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, durante la presentación de la iniciativa.

La plataforma AWS Activate, creada en 2013, ya ha apoyado a cientos de miles de emprendimientos globales -entre ellos Airbnb, Reddit, Stripe y DoorDash- a través de créditos y asistencia técnica para facilitar su crecimiento desde etapas tempranas.

En Argentina, el programa buscará articular con los gobiernos provinciales no solo la asignación de recursos, sino también acelerar la consolidación de startups fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires y reforzar capacidades técnicas en todo el territorio.

Algunas jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza y Tierra del Fuego ya están participando en la expansión de esta iniciativa.

Cuáles son los requisitos para participar de la convocatoria de AWS

Los fundadores de startups interesados en participar podrán acceder a la información y requisitos en el portal argentina.awsentrena.com.

Aunque la compañía adapta su estrategia comercial a cada mercado, las condiciones de elegibilidad se mantienen alineadas con los criterios internacionales que AWS utiliza para evaluar a los emprendimientos que buscan ingresar al programa.

En primer lugar, toda startup interesada debe cumplir con una condición básica y excluyente: tener menos de diez años de antigüedad. AWS establece este límite temporal porque el programa está pensado para emprendimientos en fases iniciales o de crecimiento temprano.

A esto se suma la exigencia de contar con un sitio web activo o, al menos, un perfil público verificable que represente a la empresa. Esto permite a AWS validar la existencia del proyecto, su enfoque tecnológico y su grado de actividad.

Además, es indispensable tener una cuenta de AWS en funcionamiento y en buen estado, ya que los créditos se depositan directamente en esa cuenta y se utilizan para consumir los servicios de la plataforma.

A partir de esos requisitos generales, el programa se divide en dos modalidades con exigencias específicas: Activate Founders y Activate Portfolio.

La primera opción, Activate Founders, está dirigida a startups que no cuentan con el respaldo de un proveedor oficial de AWS Activate, como aceleradoras, incubadoras, fondos de inversión o inversores ángeles.

Para aplicar a esta alternativa, la empresa debe demostrar que no recibió previamente beneficios del programa y que opera de forma independiente o con financiamiento temprano de baja escala.

El objetivo es acompañar a proyectos que están dando sus primeros pasos y que necesitan infraestructura para validar su producto, escalar un prototipo o comenzar sus primeras operaciones en la nube.

La segunda opción, Activate Portfolio, está pensada para startups vinculadas a un “Activate Provider”, es decir, una organización asociada a AWS que actúa como respaldo del emprendimiento. Aquí, el requisito clave es contar con un Organization ID (Org ID), un código único entregado por el proveedor que certifica la afiliación.

Además, la empresa debe encontrarse como máximo en etapa pre-Series B, lo que implica que su ronda de financiamiento aún no supera el estadio intermedio de capitalización. Al igual que en la modalidad Founders, la startup no puede haber recibido créditos previos de igual o mayor valor que los que solicita, una regla que AWS utiliza para evitar duplicaciones y asegurar que los fondos se destinen a nuevos beneficiarios.

AWS también analiza la coherencia del perfil público de la empresa, su actividad y su proyección de crecimiento, aunque estos criterios no figuran explícitamente como requisitos formales. En la práctica, la claridad del sitio web, la presencia digital del equipo fundador y la información disponible sobre el modelo de negocio suelen influir en la evaluación.

En Argentina, donde el programa se viene expandiendo en paralelo con iniciativas locales orientadas al desarrollo del ecosistema emprendedor, estos lineamientos se aplican del mismo modo que en otros mercados, sin condiciones adicionales específicas para el país.

Dependiendo de la vía por la que aplique, cada startup podrá acceder a un paquete más básico para empresas independientes o a montos significativamente más altos si forma parte de una red de inversores o aceleradoras.

En ambos escenarios, el programa funciona como un puente para que las startups tecnológicas puedan financiar su infraestructura en la nube, acelerar su desarrollo y reducir costos en etapas críticas de crecimiento.

El financimiento para startups recupera terreno en Argentina

El anuncio de AWS se inserta en un contexto más amplio de recuperación gradual del financiamiento para startups en Argentina. Tras varios años de contracción y desaliento para muchos inversionistas, los datos más recientes indican una reactivación lenta pero sostenida del capital emprendedor en el país, que ya se observa tanto en las cifras anuales como en las proyecciones para el cierre de este año y 2026.

El sector de venture capital (VC) percibe un clima de mayor previsibilidad económica, lo que contribuye a reducir el "costo país" y atrae a más inversores.

Aunque los números de Argentina aún están lejos de los picos históricos de inversión de 2021 -cuando se captaron más de u$s1.300 millones en un año- las expectativas sobre el cierre de 2025 muestran optimismo: se estima que se superarán los registros de 2024.

Según la última edición del Informe Anual de Inversión y Capital Privado en Argentina elaborado por la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP) junto a EY Argentina, durante 2024 las startups argentinas captaron u$s412 millones distribuidos en 62 rondas de financiamiento, con sectores como fintech y biotech como los protagonistas tanto en volumen como en actividad.

Las fintech lideraron por volumen -con rondas sobresalientes como la Serie E de Ualá por u$s300 millones, seguida por Pomelo (u$s40 millones) y Tapi (u$s22 millones)- mientras que las biotech dominaron en número de operaciones.

“Vemos una recuperación del capital emprendedor en un contexto desafiante”, afirmó Mariano Mayer, presidente de ARCAP, al presentar los resultados del informe. “Argentina tiene talento, creatividad y vocación emprendedora: si logramos seguir fortaleciendo estos pilares con reglas claras y acceso a capital, el potencial es enorme”.

Una de las tendencias más destacadas en los últimos informes es la federalización del capital emprendedor. Por primera vez, casi la mitad de las startups que captaron inversión en 2024 tenían sede fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires, consolidando polos dinámicos en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán.

Por ejemplo, en Córdoba, la Agencia Córdoba Innovar y Emprender destinó recursos de coinversión público-privada que apalancaron inversiones privadas por más de u$s5,8 millones, con una mayoría de startups en etapa temprana que luego consiguieron nuevas rondas de financiamiento. Algo similar se registra en la provincia de Mendoza, con foco en los sectores agritech y sostenibilidad.