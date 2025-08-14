Cómo funciona Grok Imagine, el creador de videos con Inteligencia Artificial en X y quiénes pueden acceder a la nueva función







Se suma una nueva herramienta a la red social que permitirá generar videos a partir de prompts.

Todo sobre Grok Imagine, la nueva IA generativa de Elon Musk.

Desde que Elon Musk adquirió Twitter y lo transformó en X, la plataforma no ha dejado de sumar funciones y actualizaciones. Hoy en día, es común encontrar herramientas de Inteligencia Artificial en casi cualquier aplicación, pero pocas ofrecen lo que está a punto de lanzar Grok.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Grok es la IA propia de X, conocida por interactuar como si fuera un usuario más dentro de la red social. La última novedad es Grok Imagine, una función que permitirá generar videos a partir de simples instrucciones de texto, al estilo de lo que ya ofrecen herramientas como Veo de Google.

GROK.jpg Bidcom Cómo funciona Grok Imagine Impulsado por una IA generativa, Grok Imagine funciona de manera similar a otros sistemas ya consolidados como Sora de OpenAI o Veo de Google. Su uso es sencillo: el usuario escribe una instrucción, conocida en el mundo de la inteligencia artificial como “prompt”, y el modelo la convierte en un video animado. También existe la posibilidad de subir una imagen para darle movimiento.

Entre sus principales ventajas se encuentra la capacidad de agregar audio a los videos creados y la opción de generar clips de hasta seis minutos de duración, un límite superior al de muchas herramientas competidoras. En las demostraciones que Elon Musk compartió en su perfil oficial de X, Grok Imagine mostró una gran versatilidad. Puede producir tanto animaciones inocentes como escenas de tono más atrevido. Incluso cuenta con un modo llamado “picante”, pensado para generar contenido sugerente.

Este carácter irreverente no sorprende, ya que Grok, la inteligencia artificial de X, es conocida por ofrecer respuestas directas y poco diplomáticas, en sintonía con la filosofía que Musk ha impuesto en la red social, marcada por una moderación más laxa y un fuerte énfasis en la libertad de expresión.

La nueva función de inteligencia artificial ya está disponible tras una etapa de prueba cerrada. Actualmente requiere inscribirse en una lista de espera y, en esta primera fase, el acceso está limitado a los suscriptores premium. Se espera que, con el tiempo, llegue a más usuarios, incluidos aquellos que no pagan. Un detalle importante es que esta función está integrada dentro de la red social y en Grok, su chatbot similar a ChatGPT, por lo que no se trata de una aplicación independiente.