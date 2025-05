Neuralink: quién es el nuevo paciente que utilizará el chip cerebral de Elon Musk

Se llama Brad Smith y es el primer individuo participante que perdió su motricidad debido a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y el primero no verbal . De hecho, el chip de Musk ayudó a que pueda comunicarse nuevamente con su familia .

Gracias a esto, Smith no solo tiene la capacidad de controlar el cursor de una computadora. El dispositivo también cuenta con un chat de IA, en el que puede escuchar conversaciones y esta puede sugerir respuestas generadas con su propia voz clonada. A pesar de no ser una herramienta perfecta, esta la ayudó a comunicarse mejor con su familia y amigos. En un video que él mismo realizó, afirmó que Neuralink le dio libertad, esperanza y una comunicación más rápida.